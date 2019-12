UNA VITA/ Anticipazioni dal 2 al 6 dicembre: finalmente Lucia riavvia il cervello!

ANTICIPAZIONI DAL 2 AL 6 DICEMBRE 2019

Nuova puntata per i fan di Una vita, che ritorna su Canale 5 nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 2 dicembre 2019, dalle ore 14:10 in poi. Che cosa succederà ad Acacias nel corso della settimana? Carmen continua a fare i conti con la trappola di Javier. Visto che la domestica non è riuscita a dargli i soldi che vuole, il marito intende rubare in casa di Alday per ottenere ciò che vuole. Quando Samuel lascia di nuovo la città per altri quadri, Telmo ne approfitta per dire a Lucia che qualcosa non quadra. Quando Alday ritorna con altre opere, Telmo cerca di mettere in guardia Lucia sul fatto che siano dei falsi. La ragazza però è confusa: a chi credere? La sua opinione nei confronti di Samuel inizia a cambiare quando nota che i quadri non hanno bisogno di un restauro. Intanto, i nervi di Susana continuano a vacillare a causa della rivelazione di Venancio e Agustina decide di avvisare Liberto. A causa dell’inondazione avvenuta a Tano, Celia decide di accogliere nel proprio appartamento alcune persone in difficoltà. Anche se ha promesso a Carmen di non derubare Alday, Javier decide di fare di testa sua e coinvolge Raul per fare la rapina. Quando il ragazzino vede il padre arma, inizia a temere il peggio. Telmo invece ottiene le prove che gli occorrono: sa che Vicente ha falsificato il quadro e che in realtà le opere che Lucia sta restaurando sono state realizzate da lui.

UNA VITA, DOVE SIAMO RIMASTI

Nelle ultime puntate di Una Vita, Javier concede un altro giorno a Carmen per dargli altri soldi, anche se la domestica non sa come trovarli. Più tardi, Samuel trova Lucia ancora in piedi per restaurare i quadri destinati alla mostra. L’Alday nota anche che Carmen è distratta, ma la donna minimizza. Mentre Susana urla e strepita con Rosina, Felipe continua a parlare dei quadri e indaga sui quadri di Pereda, concludendo che ci sia qualcosa di losco. La moglie però vuole parlarne con Lucia per capire quanto ne sappia. Intanto, Susana riceve una lettera da Venancio che compromette ancora di più il suo umore. Carmen invece chiede invano a Servante un prestito, che però le suggerisce di chiedere aiuto alle altre domestiche. Più tardi, Susana riferisce a Rosina che Venancio vuole incontrarla e la obbliga ad accompagnarla. Javier invece scopre dal figlio Raul che Samuel non è così ricco come sembra. Il ragazzo però gli parla delle ricchezze di Felipe e Ramon. Nel frattempo, Alday scopre dalla sua complice che Felipe e Celia hanno dei sospetti e le impone di lasciare la città durante la mostra. Carmen invece cerca di far capire inutilmente al figlio che Javier non è una brava persona. Decide quindi di dirgli tutta la verità, ma poi ripensa alle parole del marito e cambia idea. Altrove, Venancio rivela a Susana e Rosina che i parenti di Alexis gli hanno rotto il braccio e che le stanno cercando. A mostra conclusa, Javier minaccia di nuovo Carmen e la lascia solo all’arrivo di Fabiana. Samuel invece rivela a Lucia che il Marchese si è mostrato interessato al suo quadro preferito, mentre Alicia riferisce a Telmo di voler dire la verità a Lucia sul suo conto, ma solo se il prete trascorrerà una notte con lei. Dopo aver ricevuto l’addio di Alicia tramite lettera, Lucia riceve una visita di Samuel, che ha deciso di darle le chiavi di casa sua. Il guardiano invece riferisce a Telmo che Alday lascerà la città per un giorno intero e il prete gli chiede di assicurarsi che Carmen non stia nei dintorni di Lucia per qualche ora. Ancora scossa per le parole di Venancio, Susana finisce per distruggere un modello e furiosa decide di licenziare Agustina. Telmo invece approfitta della sera per introdursi di nascosto a casa di Lucia e parlarle da solo.

