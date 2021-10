M5s, consiglieri eletti Roma 2021/ Risultati Elezioni Comunali: preferenze e seggi

NOMI CONSIGLIERI ELETTI M5S ALLE ELEZIONI COMUNALI ROMA 2021

Crollo verticale del Movimento 5 Stelle alle Elezioni Comunali 2021 a Roma. Dopo aver trionfato a sorpresa nel 2016, conquistando il Campidoglio con Virginia Raggi, sparisce cinque anni dopo, letteralmente spazzato via da Enrico Michetti, Roberto Gualtieri e Carlo Calenda. Dopo i primi exit poll c’era la speranza di rimontare e strappare addirittura a Gualtieri il pass per il ballottaggio con Michetti, ma tutte le speranze sono naufragate con lo scrutinio, che vede la sindaca uscente quarta col 19,08%. M5s passa dal 35,32% del 2016 all’11% di ora, quindi passerà da 29 consiglieri a 3-4 rappresentanti. Bocciato dalle periferie, come si evinceva dai dati sull’affluenza, M5s si ritrova al punto di partenza, ma con la strada tutta in salita.

CANDIDATI M5S ALLE ELEZIONI COMUNALI ROMA 2021

In attesa dei risultati definitivi per gli eletti e le preferenze alle ultime Elezioni Comunali Roma 2021, la situazione vede la sfida tra la sindaca uscente del Movimento 5 stelle Virginia Raggi, il candidato Pd Roberto Gualtieri, Carlo Calenda di Azione ed Enrico Michetti per il centrodestra. Tra i partiti c’è anche la sfida per ottenere la palma di prima lista nella formazione del prossimo Consiglio Comunale della Capitale. M5s spera di fare il bis con Virginia Raggi per un secondo mandato a Roma.

Ecco la lista completa di tutti i candidati consiglieri del M5s a Roma alle elezioni comunali 2021, che vede come capolista Giuliano Pacetti. Gli altri nomi sono: Germana Paoletti, Paolo Ferrara, Annalisa Bernabei, Daniele Diaco, Carola Penna, Roberto Di Palma, Eleonora Guadagno, Pietro Calabrese, Sara Seccia, Angelo Diario, Valentina Vivarelli, Andrea Coia, Simona Donati, Carlo Maria Chiossi, Teresa M. Zotta, Massimo Simonelli, Costanza Spampinato, Roberto Allegretti, Anna Fumagalli, Giovanni Boccuzzi, Paola Chiovelli, Roberto Romanella, Veronica Mammì, Linda Meleo, Giusi Campanini, Marco Cerisola, Roberta Capoccioni, Antonino Di Giovanni, Paola Biggio, Alberto Ilaria, Vincenzo Maisano, Marcella Silvana, Eugenio Tosatti, Federico Amato, Maria Elena Mammarella, Giorgio Di Pietrantonio, Nunzia Vassallo, Alessandro Marco Gisonda, Gilberto Kalenda, Enrico Lupardini, Andrea Maggi, Enrico Malaguti, Giovanni Palestrini, Sergio Pazzelli, Sara Pompili, Fabio Talamoni, Alessandro Volpi.

ELETTI E PREFERENZE M5S ELEZIONI 2016

In attesa di conoscere i dati e le preferenze di queste elezioni comunali Roma 2021, torniamo al 2016, quando vinse al ballottaggio Virginia Raggi con il 67,15% contro l’altro candidato sindaco Roberto Giachetti che invece ottenne il 32,85%. Il record di preferenze lo ha ricevuto Marcello De Vito che ha ottenuto 6.451 preferenze. Poi Paolo Ferrara, (3.531); Annalisa Bernabei (2.647); Daniele Frongia (2.464); Carola Penna (2.369); Enrico Stefano (2.315); Eleonora Guadagno (1.406); Daniele Diaco (1.111); Alessandra Agnello (1.037); Roberto Di Palma (862); Nello Angelucci (790); Gemma Guerrini (757); Sara Seccia (756); Giuliano Pacetti (742); Valentina Vivarelli (742); Simona Donati (723); Teresa Maria Zotta (708); Donatella Iorio (688); Maria Agnese Catini (673); Angelo Sturni (647); Fabio Tranchina (620); Pietro Calabrese (603); Angelo Diario (543); Andrea Coia (536); Cristina Grancio (536); Alisia Mariani (515); Cristiana Paciocco (507); Monica Montella (498); Simona Ficcardi (46).

