M5s, Conte riconvoca voto iscritti/ Sabatini: “da avvocato a imputato del popolo”

Il Movimento 5 Stelle ha convocato convocata l’assemblea degli iscritti dalle ore 08:00 alle ore 22:00 del 10 marzo 2022 in prima convocazione e dalle ore 08:00 alle ore 22:00 dell’11 marzo 2022 in seconda convocazione: dopo il caos generato dalla sentenza del Tribunale di Napoli – che aveva di fatto sospeso il Presidente Conte dalla sua carica e congelata l’approvazione del nuovo Statuto – i vertici 5Stelle corrono ai ripari e con un nuovo voto sulla piattaforma SkyVote tentano di far tornare i “cocci” al loro posto.

Riabilitare Conte e ridare lo statuto con le regole di convivenza, questo l’obiettivo del nuovo voto convocato dall’ex Capo reggente Vito Crimi, dal Presidente “sospeso” Giuseppe Conte e dalla senatrice Paola Taverna. Passaggio non marginale quello che viene scritto nell’atto di convocazione: «potranno votare solamente gli iscritti da almeno sei mesi, come da Regolamento adottato dal Comitato di Garanzia l’8 novembre 2018». Nella recente intervista a “La Repubblica” Crimi ha rivelato infatti di aver reperito l’atto del lontano 2018 che potrebbe mettere al riparo dai guai giuridici e regolamentari la leadership di Conte: come ribadito poi nell’istanza presentata per revocare la pronuncia del Tribunale di Napoli con tanto di regolamento allegato. Si tratta, spiega il retroscena di “Rep” dell’atto che ammette alle votazioni online solo gli iscritti con almeno 6 mesi di anzianità. Su quel punto i ricorrenti avevano ottenuto dal Tribunale l’ok a bloccare il voto su Conte e sul nuovo Statuto, lamentando che per votazioni del genere erano stati così esclusi circa un terzo degli iscritti (tutti i “neo-iscritti”).

L’ACCUSA DI “LADY ROUSSEAU”: “CONTE IMPUTATO DEL POPOLO”

Chi però non ci sta affatto al nuovo voto lanciato dai vertici M5s è Enrica Sabatini la compagna di Davide Casaleggio nonché “Lady Rousseau” fin dai primi passi del Movimento 5Stelle: «Siamo alla surreale situazione per cui da avvocato del popolo Giuseppe Conte rischia di diventare un imputato del popolo», ha spiegato stamane in conferenza stampa a Roma per presentare il libro “Lady Rosseau” che racconta la sua storia da socia della piattaforma fino allo scorso anno dove votavano gli iscritti M5s. «E’ incredibile che un uomo di legge ed ex Presidente del Consiglio come Giuseppe Conte decida di convocare gli iscritti non rispettando l’ordinanza del tribunale di Napoli che lo ha sospeso dalle sue funzioni e, di fatto, reso nulla la sua leadership nel Movimento 5 Stelle», attacca ancora la compagna di Davide Casaleggio, in aperto scontro con Giuseppe Conte e gli attuali vertici M5s. Secondo Sabatini, è chiaro che Conte «prenda questa decisione nella piena consapevolezza di non aver alcuna competenza per indire questo voto dal momento che la convocazione stessa dell’assemblea iscritti firmata da Giuseppe Conte, Vito Crimi e Paola Taverna omette in qualità di quale ruolo o carica queste tre persone procedano arbitrariamente ad effettuare una votazione in contrasto con la decisione del tribunale e arrivando dunque di fatto a dare mandato di consegnare i dati sensibili degli associati del Movimento 5 Stelle, che non potrebbero trattare, alla società SkyVote».

