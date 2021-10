M5S ELETTI BOLOGNA 2021/ Risultati Comunali preferenze nomi consiglieri: Bugani primo

RISULTATI COMUNALI BOLOGNA 2021: PREFERENZE M5S

La lista di coalizione del centrosinistra, che era sostenuta anche dal M5S, ha trionfato alle Elezioni Comunali Bologna 2021: il candidato sindaco Matteo Lepore vince a primo turno con il 62.96%. I pentastellati, tuttavia, non hanno avuto grande peso, ottenendo soltanto 4938 voti (il 3.37%). Un dato che dovrebbe consentirgli di ottenere soltanto un seggio al Consiglio Comunale.

Ad aggiudicarselo, in base ai risultati delle preferenze ai candidati consiglieri per le Elezioni Comunali Bologna 2021, sarà Massimo Briganti, che ha ottenuto ben il 31.67% dei voti, staccato da tutti gli altri. Dietro, infatti, ci sono Marco Piazza con il 12.11% e Alberto Spisni con il 7.37%. Qui la lista completa di tutti i voti e le preferenze dei candidati del Partito Democratico. (Agg. di Chiara Ferrara)

CANDIDATI CONSIGLIERI M5S A BOLOGNA

In attesa dei risultati definitivi per gli eletti e le preferenze alle ultime Elezioni Comunali Bologna 2021, la situazione vede la sfida tra il candidato sindaco del centrosinistra, appoggiato anche dal M5s, Matteo Lepore e quello del centrodestra, l’imprenditore Fabio Battistini, per prendere l’eredità di Virginio Merola e per ottenere la palma di prima lista nella formazione del prossimo Consiglio Comunale.

Ecco la lista completa di tutti i candidati consiglieri del M5s alle elezioni comunali Bologna 2021, che vede come capolista Massimo Bugani. Gli altri nomi sono: Giovanni Agostino, Alberto Bonanno, Emanuele Borghesan, Elena Borin, Vanna Capelli, Alba Ciottariello, Davide De Matteis, Katya Di Bella, Danilo Di Lorenzo, Milena Fanti, Margherita Ferraro, Margherita Fittipaldi, Eleonora Frattarolo, Marta Graciela Lopez, Stella Maris, Alberto Mengoni, Antonio Jose Morales, Claudio Mulazzani, Nicoletta Orlandini, Dalio Pattacini detto Dario, Marco Piazza, Roberta Pisu, Paolo Rainone, Elisa Reccia, Marilena Ricucci, Chiara Risi, Gabriella Ruggeri, Maurizio Scardovi, Alberto Spisni, Stefano Stefanelli, Dante Mirko Ventura.

ELETTI E PREFERENZE M5S ELEZIONI 2016

In attesa di conoscere i dati e le preferenze di queste elezioni comunali Bologna 2021, torniamo al 2016. La vittoria al ballottaggio andò a Virginio Merola, appoggiato dal centrosinistra, con il 54,64% contro la candidata del centrodestra Lucia Borgonzoni (che poi ha sfidato Stefano Bonaccini alle Regionali in Emilia Romagna) con il 45,36%. Il M5s, che nel 2016 andò all’opposizione rispetto a queste elezioni comunali 2021, ha eletto 4 consiglieri: l’attuale capolista M5s Massimo Bugani, Marco Piazza, Elena Foresti e Dora Palumbo.



