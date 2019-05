M5S eletti e preferenze Elezioni Piemonte 2019/ Consiglieri regionali e seggi: i nomi

Consiglieri eletti e candidati M5s alle elezioni Regionali Piemonte 2019, l’elenco completo dei nomi a sostegno alla candidatura di Giorgio Bertola a nuovo presidente. L’obiettivo dei grillini è quello di non retrocedere rispetto ai risultati di cinque anni fa, con Davide Bono che raggiunse e superò il 20 per cento. Otto i consiglieri eletti nelle elezioni regionali del 2014: cinque a Torino (il candidato presidente Bono, Bertola, Francesca Frediani, Stefania Batzella e Federico Valetti), uno ad Alessandria (Paolo Domenico Mighetti), uno a Cuneo (Mauro Willem Campo) e uno a Novara (Gianpaolo Andrissi). Uno dei temi principali della campagna elettorale di Bertola e dei candidati a suo sostegno è stato quello ambientale, con il Movimento 5 Stelle schierato contro la Tav anche se il rischio è quello di perdere voti per la gestione del dossier Alta Velocità del governo gialloverde. E neanche la giunta Appendino a Torino è destinata a cambiare l’assetto previsto dai sondaggi Ipsos del 10 aprile 2019: M5s fermo al 15,9%, destinato a parte seggi nel Consiglio regionale.

CONSIGLIERI CANDIDATI M5S, ELEZIONI REGIONALI PIEMONTE 2019: TORINO

Questo l’elenco completo dei consiglieri candidati M5s alle Elezioni Piemonte 2019 per la Provincia di Torino: Bertola Giorgio, Frediani Francesca, Valetti Federico, Disabato Sarah, Cossu Silvia, Merlin Anna, Martina Fabio, Monardo Domenico, Spitale Sebastiana, Fortino Monica, Alice Roberto, Audino Stefano, Corrado Cristian, Vinci Paolo, Pretato Valentina, Pilot Gianluca, Bovi Fabio, Savio Paolo, Lauria Francesco, Borgarelli Carlo. Consigliere regionale uscente, Bertola è chiamato all’arduo compito di tentare l’exploit, forte dell’esperienza di 5 anni in Consiglio. Membro delle Commissioni consiliari I, III, IV e V., è stato m embro della Giunta per il regolamento, della Giunta delle elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e l’insindacabilità. Dal 30 dicembre del 2016 Consigliere segretario dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con delega alla presidenza della Consulta Giovani e dell’Osservatorio regionale sui fenomeni di usura estorsione e sovraindebitamento.

CONSIGLIERI CANDIDATI M5S, ELEZIONI REGIONALI PIEMONTE 2019: LE ALTRE PROVINCE

Passiamo ai restanti listini provinciali. Questo l’elenco completo dei consiglieri candidati M5s alle Elezioni Piemonte 2019 per la Provincia di Alessandria: Sacco Sean, Fogagnolo Sonia, Loreggia Gian Luca, Gambino Silvia. Ad Asti candidati al Consiglio Regionale Marco Allegretti e Alessio Rampello. Neri Luisella e Mattei Manuela candidate a Biella, mentre sono cinque i candidati a Cuneo: Campo Mauro Willem, Martinetti Ivano, Pallavicini Lorenzo, Dicanio Maria Lauretta (detta Lauretta), De Conno Emmanuel. Questo l’elenco dei candidati a Novara: Zacchero Luca, Riva Stefano, De Vitis Roberta (subentrata a Davide Santamaria, che ha rinunciato). Torrielli Alvi candidato a Verbano Cusio Ossola, mentre a Vercelli troviamo Mosca Paolo e Ausano Pietro. Come da tradizione del Movimento 5 Stelle, trovano spazio molti attivisti, sempre in prima linea per rivendicare le battaglie storiche, ma anche alcuni amministratori locali che hanno già avuto a che fare con il governo comunale.



