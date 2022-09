M5s, eletti Movimento 5 Stelle Elezioni 2022/ Risultati seggi Camera e Senato: nomi e preferenze

Sono 57.774 al momento le sezioni scrutinate su 61.417 alla Camera, ma per M5s le riflessioni sono cominciate subito dopo la chiusura delle urne. Con i risultati delle Elezioni Politiche 2022 che si vanno consolidando, il presidente Giuseppe Conte raccoglie circa il 15,03%, una percentuale non ancora definitiva, è bene precisare. Ma non dovrebbe discostarsi di molto da questo dato, visto che manca poco alla conclusione dello spoglio. A tal proposito, ci sono già ipotesi su eletti M5s alla Camera e al Senato: nel primo caso sarebbero 44 circa gli esponenti del Movimento 5 Stelle, nel secondo caso 23.

ELEZIONI AL SUD/ "L'exploit assistenziale di Conte non basterà a salvare M5s"

Per quanto riguarda poi gli eletti ai collegi uninominali, ci sono già cinque vincitori, tutti dalla Campania, dove M5s si è imposto come primo partito. Si tratta di Gaetano Amato (Campania 1 – U07 Torre Del Greco), Dario Carotenuto (Campania 1 – U03 Napoli: Quartiere 7 – San Carlo All’arena), Antonio Caso (Campania 1 – U01 Giugliano in Campania), Carmela Di Lauro (Campania 1 – U06 Somma Vesuviana), Pasqualino Penza (Campania 1 U04 Casoria).

Celentano, post contro Conte: "Ho esagerato"/ "Non condivido quella frase su Renzi"

RISULTATI LIVE: DIRETTA POLITICHE 2022 – DIRETTA REGIONALI SICILIA 2022 – RISULTATI E ELETTI CAMERA 2022 – RISULTATI E ELETTI SENATO 2022 – RISULTATI REGIONALI SICILIA 2022

M5S: I CANDIDATI ALLE ELEZIONI POLITICHE 2022

A strettissimo giro di posta sapremo i risultati definitivi di queste Elezioni Politiche 2022 con tutti gli eletti, le preferenze e i relativi seggi che il M5s di Giuseppe Conte potrà racimolare dopo lo spoglio concluso delle votazioni di ieri. Tra collegi plurinominali e collegi uninominali, i nomi dei candidati eletti M5s al prossimo Parlamento hanno visto parecchie conferme, nomi a sorpresa ma anche esclusioni dettate dalla regola del secondo mandato.

M5s, Programma elezioni politiche 2022/ Rdc, salario minimo e cashback

Giuseppe Conte è sceso in campo in prima linea: l’ex primo ministro è candidato capolista in quattro regioni e cinque collegi per il Senato: Lombardia 1 (in 2 collegi), Campania 1 (primo collegio), Puglia 1 e Sicilia 1 (primo collegio). Spazio tra i candidati eletti M5s anche all’ex sottosegretaria Alessandra Todde, all’ex sindaco di Torino Chiara Appendino, l’ex ministro Stefano Patuanelli e ad altri parlamentari di spicco come Ettore Licheri, Riccardo Ricciardi e Roberto Cataldi. Confermato l’ex ministro Sergio Costa, così come l’ex capogruppo al Senato Mariolina Castellone. Infine, il nome che non ti aspetti: Federico Cafiero de Raho capolista in Calabria per la Camera. Per sapere la lista completa di tutti i candidati M5s nei seggi in Parlamento alle Elezioni 2022 è possibile consultare questo link aggiornato; in alternativa è in funzione il link fornito dal Ministero dell’Interno sul portale di “Eligendo” con la lista di tutti i candidati uninominali/plurinominali/estero per Camera/Senato.

NOMI ELETTI M5S ALLE ULTIME ELEZIONI: PREFERENZE E SEGGI

Il M5s difficilmente ripeterà i risultati delle Elezioni Politiche del 2018, ma Giuseppe Conte ha grandi ambizioni e punta a raccogliere il numero più alto possibile di seggi ed eletti M5s. Ricordiamo che all’ultima tornata elettorale i pentastellati ottennero il 32,68% alla Camera dei Deputati e il 32,22% al Senato della Repubblica. In totale 225 seggi a Montecitorio (111 maggioritario e 151 proporzionale) e 111 seggi a Palazzo Madama (44 maggioritario e 67 proporzionale). Un boom di 336 eletti M5s, numero notevolmente diminuiti con il trascorrere del tempo: tra scissioni, espulsioni e addii, molti parlamentari hanno salutato il Movimento. Pensiamo alla frattura guidata da Di Maio, con decine di senatori e parlamentari passati a Impegno Civico. Oppure all’addio di eletti del calibro di Gianluigi Paragone, Nicola Morra e Federico D’Incà. A questo link è possibile ripercorre tutti i deputati uscenti eletti alla Camera; qui invece tutti i nomi dei senatori eletti dai pentastellati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA