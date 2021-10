M5S, ELETTI NAPOLI 2021/ Risultati Comunali preferenze consiglieri: primo Borriello

RISULTATI COMUNALI NAPOLI 2021: PREFERENZE M5S

Un risultato al di sotto delle aspettative: è quello conseguito dal M5s alle elezioni Comunali Napoli 2021. Nella città che ha di fatto dato i natali al Movimento 5 Stelle neanche la larga vittoria di Gaetano Manfredi è riuscita a spingere i pentastellati al di là del 9,74%, risultato lontano dai picchi toccati in passato nel capoluogo campano e comunque non decisivo per assicurare la vittoria dell’ex ministro. Grazie al premio di maggioranza assicurato al vincitore dovrebbero essere comunque 5 gli eletti fra i contiani/grillini.

Quando mancano ancora due sezioni all’appello il più votato tra i candidati consiglieri M5s è Ciro Borriello con 1043 voti. Pronta a passare come seconda eletta Flavia Sorrentino con 982 preferenze; alle sue spalle Salvatore Flocco con 854. Ultimi due posti che dovrebbero essere appannaggio di Fiorella Saggese e Gennaro Demetrio Paipais, rispettivamente 771 e 683 preferenze. Qui la lista completa di tutti i voti e le preferenze dei candidati del Movimento 5 Stelle alle Elezioni Comunali di Napoli. (agg. di Dario D’Angelo)

M5S ELETTI BOLOGNA 2021/ Risultati Comunali preferenze nomi consiglieri: Bugani primo

LIVE Elezioni comunali 2021: risultati di tutti i Comuni in tempo reale. Dati: Roma – Milano – Napoli – Torino – Bologna

CANDIDATI CONSIGLIERI M5S A NAPOLI

In attesa dei risultati definitivi per eletti e preferenze alle ultime Elezioni Comunali Napoli 2021, la situazione del Movimento 5 stelle in appoggio al candidato sindaco Gaetano Manfredi, ex ministro dell’Università e della Ricerca del governo Conte II su cui i pentastellati in questo caso hanno trovato l’accordo con il Partito democratico. Ma vediamo i nomi del M5s nella sfida per ottenere la palma di prima lista nella formazione del prossimo Consiglio Comunale.

PD ELETTI NAPOLI 2021/ Risultati Comunali preferenze nomi consiglieri: primo Acampora

Il partito dell’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha scelto come capolista Manuela Amato, mediatrice creditizia e imprenditrice nel campo delle Rsa. Ecco i nomi dei candidati della lista del M5s: Raffaele Andreozzi, Antonella Barbi, Ciro Borriello, Luca Caiazzo, Luca Gennaro Capriello, Dario Carotenuto, Angelita Caruocciolo, Francesco Caso, Massimiliano Cipolletta, Teresa De Giulio, Raffaele De Rosa, Oscar Di Maio, Luciano Doria, Teresa Esposito, Davide Estate, Pasquale Feminiano, Marco Ferruzzi, Federica Flocco, Salvatore Flocco, Carmine Fonderico, Tommaso Fusco, Dario Gabriele, Maria Imbimbo, Giuseppe Klain, Daniela Lampognana, Ada Lopreiato, Lucia Francesca Menna, Gennaro Milone, Rosario Napolitano, Luigi Nave, Silvana Pagliuca, Gennaro Demetrio Paipais, Carlo Pedicini, Valentina Rapillo, Fiorella Saggese, Stefania Sannino, Flavia Sorrentino, Lucia Vergaglia, Andrea Vittoria.

Eletti Latina 2021, seggi nuovo Consiglio/ Elezioni Comunali: preferenze consiglieri

ELETTI E PREFERENZE M5S ELEZIONI 2016

Nell’elezioni comunali 2016 a Napoli, il M5s sosteneva Matteo Brambilla come candidato sindaco. Il M5s prese il 9,75% dei voti e le divisioni nelle varie preferenze dei candidati consiglieri furono le seguenti: Vincenzo Presutto ottennela palma di più votato tra i grillini partenopei. Poi Lucia Francesca Menna, con 350 preferenze, mentre al terzo posto Oscar Di Maio con 322. Marta Matano, consigliera comunale, ottenne 313 voti, mentre Ilaria Ascione 185 preferenze.



© RIPRODUZIONE RISERVATA