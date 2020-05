M5s, incontro Raggi-Di Maio/ Caos sulla ricandidatura: guerra aperta tra grillini

Pubblicità

«Oggi mi è venuta a trovare Virginia. Una bella chiacchierata, profonda. L’ho ringraziata per il grande lavoro che sta portando avanti, anche in questa emergenza»: così, sui social network, Luigi Di Maio ha celebrato il summit avuto oggi a Roma con il sindaco Raggi. Una chiacchierata che ha avuto luogo alla Farnesina e che ha avuto come dossier principale le prossime elezioni comunali della Capitale. Come riportano i colleghi de Il Messaggero, negli scorsi giorni era emersa l’ipotesi di una ricandidatura della Raggi alla guida della città nel 2021. Agi ricorda che l’attuale leader politico M5s, Vito Crimi, ha aperto alla possibile modifica delle regole penta stellate per concedere un eventuale bis a Virginia Raggi. Sempre secondo l’agenzia, la Raggi avrebbe tentato di ottenere da Di Maio una sponda interna al M5s su questa ipotesi.

M5S, INCONTRO RAGGI-DI MAIO ALLA FARNESINA

Ma il clima in casa M5s è a dir poco rovente. Come riportano i colleghi di Fanpage, a Roma è guerra aperta: da una parte l’astro nascente Monica Lozzi, dall’altra parte Virginia Raggi. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la decisione del sindaco capitolino di nominare Roberta Della Casa delegata per il IV Municipio, dopo essere stata sfiduciata dalla sua stessa maggioranza.

«Con questo atto di “bullismo” istituzionale la Sindaca di Roma ha di fatto calpestato la volontà del Consiglio del IV Municipio, organo deputato al controllo politico dell’Esecutivo e forma massima dell’espressione democratica degli Enti Locali», l’affondo della Lozzi su Facebook: «La Sindaca impone le sue scelte fregandosene dei principi base del nostro movimento che prevedono condivisione, confronto e il rispetto della volontà della maggioranza. E tutto questo nel silenzio colpevole di tutti a tutti i livelli. Eravamo quelli dell’”UNO VALE UNO” oggi siamo diventati quelli dell’”UNO VALE QUINDICI” basta avere le amicizie giuste nel posto giusto».



