M5S, lista eletti Messina 2022/ Risultati elezioni comunali: preferenze seggi

Le elezioni comunali 2022 a Messina non hanno ancora conosciuto il loro verdetto finale, in quanto le operazioni di scrutinio non sono ancora state ultimate. I risultati sono quindi ancora parziali, anche per ciò che concerne quelli conseguiti dai candidati della lista M5S alle comunali, dato che sin qui, nonostante siano state scrutinate 172 sezioni su 253, per quanto concerne le preferenze si dispone dei dati di appena 23 sezioni. Le statistiche sin qui disponibili, però, riferiscono che M5S ha ottenuto 2.604 preferenze, attestandosi al 4,27% dei voti e ritagliandosi il temporaneo ruolo di quinto partito di Messina.

Per ora (ma, ribadiamo, i dati sono in fase di aggiornamento) i candidati più votati alle comunali di Messina 2022 per quanto riguarda la lista M5S sono stati Carmelo Zucco (41 preferenze), Valentina Zafarana (36 preferenze) e Cristina Cannistrà (30). Nelle prossime ore la composizione del Consiglio comunale. (aggiornamento di Alessandro Nidi)

M5S, I CANDIDATI CONSIGLIERI ALLE COMUNALI MESSINA 2022

In attesa dei risultati finali e definitivi delle Elezioni Comunali Messina 2022, dove emergeranno anche tutti i nomi degli eletti con relative preferenze in Consiglio Comunale, il M5s punta a migliorare il risultato di quattro anni fa e a strappare la città insieme agli alleati giallorossi con la candidatura di Franco De Domenico.

Questo l’elenco dei candidati del M5s alle elezioni comunali di Messina 2022: Zafarana Valentina, Argento Andrea, Cannistra’ Cristina, Fusco Giuseppe, Baluce Claudio, Bonsignore Natale, Comunale Rosa Maria Serena, Fazio Salvatore, Fazzi Giuseppe, Galletta Felice, Grassi Marco, Guarnera Valeria, Labadessa Francesco, Lagana’ Maria Cecilia, Leonardo Elisa, Maffei Nicoletta, Mazzeo Rocco, Minutoli Angelo, Mutto Giuseppe, Oteri Concetta, Pagano Maria, Panarello Antonio, Patane’ Francesco Alfio, Pellicciaro Paolo, Previti Antonio, Raffaele Francesco, Ragno Federica, Sergi Arturo, Toro Brunella, Ventura Spagnolo Giuseppe, Zangla Giuseppe, Zucco Carmelo.

NOMI CONSIGLIERI ELETTI, PREFERENZE E SEGGI LISTA M5S NEL 2018

Alle elezioni comunali di Messina del 2018 il M5s non raggiunse il ballottaggio con la candidatura di Gaetano Carmelo Maria Sciacca, ma ha comunque ottenuto 7 seggi in consiglio comunale grazie al 10,05% raccolto al primo turno. Questo l’elenco dei consiglieri eletti: Gaetano Sciacca, Andrea Argento, Serena Giannetto, Paolo Mangano, Cristina Cannistrà, Giuseppe Schepis e Francesco Cipolla.

Il M5s per questa tornata elettorale ha puntato sui consiglieri uscenti Argento, Cannistrà e Fusco, affiancati da diversi professionisti ed esponenti della società civile messinese. La capolista sarà l’attuale deputata regionale Valentina Zafarana, designata come assessore e vice-sindaco per la coalizione giallorossa: “Ho deciso di candidarmi perché amo la mia città. sento una energia meravigliosa, avverto la pulizia delle vostre parole e delle vostre anime. Un ringraziamento particolare voglio rivolgerlo ai consiglieri comunale uscenti, i quali ci hanno insegnato l’importanza dello studio e dell’ascolto e hanno fatto capire ai cittadini che in politica non esistono favori ma diritti. Messina deve diventare la città delle opportunità”, riporta Strettoweb.

