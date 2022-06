M5S, lista eletti Padova 2022/ Risultati elezioni comunali: preferenze seggi

Le elezioni comunali 2022 a Padova hanno registrato la nomina a sindaco di Sergio Giordani, capace di incassare il 58,44% dei voti. A sostegno del nuovo primo cittadino, tra le altre liste, vi era anche quella del Movimento Cinque Stelle, che tuttavia non ha raccolto un risultato entusiasmante, che rispecchia il trend emerso nell’intero Belpaese per quanto riguarda il partito pentastellato. I Cinque Stelle a Padova hanno incassato appena l’1,30% delle preferenze di coloro che si sono recati alle urne, risultando di fatto il partito meno votato nella città veneta.

Ma le cattive notizie non sono finite per il M5S di Padova; infatti, l’esigua percentuale ottenuta domenica 12 giugno 2022 non consentirà ai pentastellati di essere rappresentati da un loro portavoce in Consiglio comunale, dal momento che non hanno conquistato neppure un seggio. (aggiornamento di Alessandro Nidi)

M5S, I CANDIDATI CONSIGLIERI ALLE COMUNALI PADOVA 2022

Tra i “laboratori” M5s dell’alleanza col Pd c’è senza dubbio Padova. Il Movimento 5 Stelle ha sostenuto per le comunali infatti la candidatura di Sergio Giordani, sindaco uscente. Una scelta che, a prescindere dai risultati delle elezioni comunali 2022 di Padova, ha fatto discutere. Ma Federico d’Inca ha difeso la scelta: «Il nostro percorso su Padova è nato otto anni fa e con la pandemia il legame con Sergio Giordani si è rafforzato: è nei momenti di difficoltà che capisci le persone che hanno spessore e si capisce se i nostri valori sono corrispondenti, come l’aiuto nei confronti del prossimo», ha dichiarato dopo l’annuncio.

In attesa dei risultati delle elezioni comunali 2022 a Padova, che ci consentiranno di capire come sono andate le amministrative anche per M5s, scopriamo i candidati consiglieri del Movimento 5 Stelle. Il primo della lista è Giacomo Cusumano, consigliere comunale uscente. Con lui sono candidati per M5s alle elezioni comunali: Lucia Pescarolo, Claudio Vesentini, Silvia Schiavon, Giuliano Altavilla, Marilena Cara, Emil Yzeiraj, Syriha Suma, Adriano Varotto, Maria Giulia Meccheri, Alessandro De Toma, Lonilde Plona, Gianfranco Balsemin, Rosa Valentino, Giorgio Burlini, Alessandra Mareto, Sandro Varotto, Carla Zamper, Paolo Varotto, Annalisa Tommasin, Gregorio Bortoletti, Camilla Cattelan, Leonardo Bortoletti, Maria Impaginatiello, Enrico Zampieri, Maura Bulla, Nicola Paglionico, Marilu Stellin, Michele Bassan, Stefania Sartore.

NOMI CONSIGLIERI ELETTI, PREFERENZE E SEGGI M5S ELEZIONI PADOVA 2017

Alle Elezioni Comunali 2017 a Padova il Movimento 5 Stelle ha fatto da solo la sua corsa. Ha sostenuto, infatti, la candidatura di Simone Borile, che in quella tornata delle Amministrative è riuscito a raccogliere 5.140. Questi i suoi, mentre per quanto riguarda la lista dei grillini, i voti sono stati 4.896. Di conseguenza, la lista ha totalizzato il 5,49%, mentre Borile il 5,25%. Di conseguenza, M5s è riuscito in quell’occasione a conquistare un solo seggio al Consiglio comunale. Ed è stato proprio Simone Borile ad occupare quel posto a Padova. Il consigliere eletto con il Movimento 5 Stelle un anno dopo, però, ha depositato le sue dimissioni, per poi candidarsi come consigliere regionale in Veneto.

«L’impegno da capogruppo M5S prevede una presenza giornaliera sul territorio e non posso più essere onorarlo. Per questo ho presentato le dimissioni», ha dichiarato a Il Mattino di Padova dopo aver annunciato le dimissioni. Il motivo ufficiale? Un progetto di ricerca all’università di Ferrara, in antropologia dei disastri. Ma non ha mai detto addio alla politica. Infatti, ha poi avviato la sua corsa regionale. A succedergli, invece, Giacomo Cusumano. Scopriremo con i risultati delle elezioni comunali 2022 di Padova se e come cambieranno gli equilibri.











