M5S lista eletti Taranto 2022/ Risultati Elezioni Comunali: preferenze seggi

A Taranto trionfa Melucci. Nella notte sono state scrutinate tutte le 191 sezioni su 191 che hanno restituito come risultato l’elezione al primo turno di Rinaldo Melucci, sostenuto dal centrosinistra. Per lui un 60.63%, seguito da Vincenzo Musillo che si è fermato al 29.84%. Nessun ballottaggio, dunque, nella città pugliese. Come primo partito si è affermato il PD con il 19,28% delle preferenze e ben 7 seggi. Al secondo posto Patto Popolare, a sostegno di Musillo, con il 9.02% e 4 seggi. Fratelli d’Italia, con il 6.71%, avrà due seggi in consiglio comunale. Per il Movimento Cinque Stelle, schierato proprio a favore del nuovo sindaco, un 4,18% con 3316 voti. Il M5S ha così ottenuto un seggio. (agg. Josephine Carinci)

Grande attesa per i risultati delle elezioni comunali a Taranto. Il M5S sostiene Melucci. Mario Turco, vicepresidente del partito pentastellato, ha presentato così il programma del partito: “Abbiamo le idee chiare su quello che potrà essere il nostro contributo alla politica amministrativa cittadina. Al centro dell’azione politica del MoVimento 5 Stelle ci sono sempre stati cittadini, famiglie e imprese, attraverso la strenua difesa dell’ambiente, della salute, del lavoro e dell’economia sostenibile e integrata”.

I candidati al Consiglio comunale sono: Giovanni Patronelli, Danilo Albanese, Nicoletta Altomare detta Nicla, Cristiano Antonazzi, Davide Blasi, Caterina Calafati, Donato Carra, Simone Chiocchia, Riccardo Cristello, Carmine De Gregorio detto Nello, Michele Di Giorgio, Alfonsina Diletto, Alessandra Falco, Donato Ferretti, Fabiana Lenti, Maria Luppino detta Mary, Maurizio Maraglino, Misciagna detto Maraglino, Antonio Mastrorosa, Marika Montanino, Anna Maria Netti, Mario Odone, Erika Peluso, Cosimo Piepoli detto Mimmo, Barbara Pirelli, Maria Rossi detta Miriana, Sabrina Sabatelli, Cinzia Sartorio, Germano Savarese, Laura Sebastio, Gregorio Stano, Luca Tangredi, Maria Zaccaria.

In attesa di conoscere i risultati delle comunali a Taranto, scandagliamo ancora meglio le dichiarazioni di Mario Turco a qualche settimana dal voto: “Il M5S è al lavoro per essere garante del buon governo della città di Taranto alle prossime amministrative. Noi non siamo politici “di professione”; noi siamo al servizio della politica e della cittadinanza, e a Taranto la nostra priorità ora è passare dai progetti sulla carta ai cantieri aperti. Abbiamo a disposizione tante risorse, e grazie alle professionalità selezionate nella nostra area saremo in grado di realizzare i tanti progetti programmati e finanziati dal Governo Conte II, e allo stesso tempo di intercettare nuovi investimenti per realizzare il più grande progetto di riconversione territoriale mai realizzato in Italia”.

Nelle comunali del 2017, Rinaldo Melucci aveva ottenuto il 50.91% al ballottaggio, portando così il centrosinistra alla guida della città. Battuta Stefania Baldassari del centrodestra, ferma al 49.09%: una differenza piccolissima che però aveva deciso le elezioni. Il Movimento Cinque Stelle, nelle elezioni comunali del 2017, aveva ottenuto il 12.43% con Francesco Nevoli, ottenendo così un solo seggio.











