M5s “minaccia” Conte/ Governo: “Manovra, senza di noi non si va da nessuna parte”

M5s “minaccia” Conte e va contro la manovra: chiesto un vertice di Governo urgente per trattare alcuni temi divisivi e non senza minacce. Pochi minuti fa i grillini hanno pubblicato un lungo post sul Blog delle Stelle e non hanno fatto sconti a nessuno: «Senza il voto del Movimento 5 Stelle non si va da nessuna parte», il messaggio chiaro e forte destinato agli alleati di Governo. Dopo le tensioni tra Di Maio e Conte, senza dimenticare la lite tra Renzi e il premier, i pentastellati danno una sorta di ultimatum alle altre forze di maggioranza (e allo stesso presidente del Consiglio): è necessario un vertice per lavorare alle intese che ancora non ci sono sulle misure della manovra. Dopo aver difeso la flat tax per le partite Iva sotto i 65 mila euro e aver dato disponibilità a trovare nuove coperture («ad esempio un maggior gettito dai concessionari autostradali»), il M5s si sofferma sulla lotta all’evasione: «Si deve fare bene, colpendo i pesci grossi, inserendo per loro il carcere, la confisca di ciò che hanno sottratto allo Stato».

M5S “MINACCIA” CONTE E ATTACCA LA MANOVRA

Nel lungo post pubblicato sul Blog delle Stelle, il M5s ha poi criticato aspramente il limite al contante e l’incoraggiamento ai pagamenti elettronici, sottolineando che «quello che è certo è che l’IVA non aumenterà di un centesimo per nessuno, che paghi in contanti o che paghi con la carta. Se non fosse stato così sarebbe stato un massacro per artigiani, partite IVA, professionisti, piccoli imprenditori e consumatori. Per tutti. Questo l’abbiamo evitato trovando 23 miliardi e di questo siamo orgogliosi». «Fare e poi parlare», la richiesta dei pentastellati, che si scagliano contro gli annunci fatti nel corso delle scorse ore e invocano il silenzio. Una presa di posizione netta «per evitare fraintendimenti e con massimo senso di responsabilità», ma non manca la “minaccia” al premier Conte: «Il MoVimento 5 Stelle ha fiducia in questo governo e massima fiducia nel presidente Giuseppe Conte. Lo ringraziamo per avere difeso, come avevamo chiesto, quota 100, ma siamo in una Repubblica parlamentare, dove è il Parlamento a decidere». Attesi aggiornamenti a stretto giro di posta…

La lotta alla grande evasione deve colpire i pesci grossi. Per loro deve essere previsto il carcere. Il prezzo più alto non può più essere fatto pagare a commercianti, artigiani e alle famiglie. #IoStoConGliOnestihttps://t.co/8wjduxFvfk — Movimento 5 Stelle (@Mov5Stelle) October 18, 2019





