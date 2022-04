“M5S più audace di Macron”/ Giuseppe Conte: “Ucraina? Non vogliamo un’escalation”

Giuseppe Conte è intervenuto in qualità di ospite nel corso della trasmissione di Corrado Formigli “Piazzapulita”, andata in onda giovedì 28 aprile 2022 su La 7. Un’occasione di confronto tra il conduttore e il presidente del Movimento Cinque Stelle, il quale ha commentato innanzitutto la guerra in Ucraina e, in particolare, la posizione dell’Italia nei confronti della nazione presieduta da Volodymyr Zelensky.

Conte: “Draghi chiarisca in Parlamento su armi Ucraina”/ “No cambio regime Russia”

Giova infatti tenere presente che Conte è stato tra i primi a cercare di frenare la volontà del Governo Draghi di inviare armi a Kiev e, a tal proposito, ieri sera ha sottolineato quanto segue: “Non vogliamo una escalation militare, quindi armamenti sempre più pesanti. Il nostro obiettivo è questo o difendere il diritto dell’Ucraina all’integrità territoriale e all’autodeterminazione?”. Malgrado questa divergenza di vedute con l’esecutivo attualmente in essere nel nostro Paese, Giuseppe Conte ha tenuto a precisare la totale assenza di volontà da parte del M5S di fare cadere il governo.

GIUSEPPE CONTE: “M5S PIÙ AUDACE RISPETTO A EMMANUEL MACRON, ECCO IN QUALI SETTORI…”

A “Piazzapulita”, Giuseppe Conte ha detto la sua anche sulle recenti elezioni presidenziali in Francia, che hanno incoronato nuovamente Macron, riconfermandolo all’Eliseo: “I miei auguri nei suoi confronti erano carissimi. Se sono contento che abbia vinto lui? Sì, certo”.

In riferimento alla sua rivale, Marine Le Pen, per la quale a un certo punto si era pensato “tifasse” il M5S, Giuseppe Conte ha detto: “Noi non abbiamo nulla a che fare con le politiche della Le Pen. Mai nessuna simpatia lepenista si è levata da parte nostra. Per quanto riguarda Macron sarò più chiaro…”. Dopo questi tre puntini di sospensione, Conte ha rilasciato la dichiarazione che è, di fatto, la summa della sua intera intervista: “I nostri valori non coincidono perfettamente con quelli di En Marche, per esempio il M5S è più audace in materia di ambientalismo e politiche sociali”.

