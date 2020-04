M5s: rinviate elezioni nuovo capo politico/ Vito Crimi resta leader “Scelta doverosa”

Pubblicità

Il Movimento 5 Stelle ha deciso di rinviare a data da destinarsi le elezioni in merito al nuovo capo politico. Vito Crimi, di conseguenza, resterà ancora la guida dei pentastellati, dopo aver preso il posto dell’attuale ministro degli esteri, Luigi Di Maio, dimessosi dal suo ruolo lo scorso 22 gennaio. A rendere nota la decisione è stato lo stesso Movimento, che attraverso il Blog delle Stelle ha pubblicato un post in cui si legge: “Il Comitato di garanzia ha ritenuto opportuno rinviare le elezioni del nuovo capo politico ad un momento successivo e su questo ha richiesto una interpretazione autentica al garante del MoVimento, Beppe Grillo, il quale ha ribadito che non solo è ammissibile, ma indispensabile, alla luce della eccezionale condizione in cui sta versando il paese, che si attenda la normalizzazione della situazione prima di procedere all’indizione della elezione del nuovo capo politico”. La data non è ancora stata comunicata, ma le elezioni avverranno entro il 2020: “Elezione – si legge ancora sul post – che dovrà svolgersi necessariamente entro la fine dell’anno e comunque prima se le circostanze dovessero consentirlo”.



M5S, RINVIATE ELEZIONI CAPO POLITICO: IL COMMENTO DI TONINELLI

Una notizia che non ha colto nessuno di sorpresa all’interno dello stesso Movimento 5 Stelle, in quanto, visto il momento di emergenza sanitaria ed economica, era largamente pronosticabile. A riguardo, basta leggere il commento dell’ex ministro dei trasporti, Danilo Toninelli, che ha spiegato: “In questo momento rinviare le elezioni del capo politico era l’unica scelta da fare. Le nostre battaglie vanno avanti sotto la guida attenta di Vito Crimi. Penso allo scempio della sanità lombarda da parte del governo regionale, al taglio dei parlamentari, alle lotte che stiamo portando avanti in Europa affinché ci sia una gestione solidale dell’emergenza portata dal coronavirus. A una sanità che sia davvero pubblica, a un reddito di emergenza che non lasci nessuno indietro. Vito Crimi ha dimostrato di saper guidare il MoVimento e con lui andremo avanti”. Anche la vicepresidente del Senato Paola Taverna si è detta d’accordo con la scelta, definendola “saggia e doverosa in questo momento”. Vito Crimi, ha aggiunto: “si sta spendendo tantissimo da capo politico, è una persona seria che da sempre incarna i valori del MoVimento. Per questo non posso che ribadirgli tutto il mio appoggio”



