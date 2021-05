M5s, scontro sulle nomine: è caos/ “Crimi è inesistente e Conte non incide”

Le nomine delle partecipate di Stato hanno acceso il dibattito all’interno del M5s. I gruppi parlamentari grillini sono andati su tutte le furie, come riporta Adnkronos, due nomi fanno storcere il naso più di tutti: parliamo di Dario Scannapieco, destinato a sostituire Fabrizio Palermo come amministratore delegato di Cdp, e di Luigi Ferraris, che potrebbe prendere il posto di Gianfranco Battisti in Ferrovie dello Stato.

Sabino Cassese/ "Con Draghi al Quirinale, il nuovo premier sarà Brunetta"

«Crimi è inesistente e Conte non incide, anche sulle nomine rischiamo di non toccare palla…», il grido d’allarme sulle chat dei parlamenti del M5s. I grillini hanno evocato il rischio «di una Caporetto» sulle nomine dei nuovi vertici delle partecipate di Stato. Molti esponenti del Movimento hanno acceso i riflettori sulla gestione del Recovery, dalla quale i pentastellati rischiano di restare tagliati fuori.

Ddl Zan, Cei “tuteli libertà espressione e persona”/ “Chiesa divisa? Troveremo unità”

M5S, CAOS INTERNO SULLE NOMINE

«Non possiamo essere messi da parte», l’affondo un esponente M5s riportato da Adnkronos. Molti grillini mettono nel mirino il reggente Vito Crimi, puntando il dito contro una crisi di leadership. In particolare, Crimi è accusato di non avere peso, come testimoniato nel corso delle trattative per la formazione del governo. Ma non vengono risparmiate critiche neanche a Giuseppe Conte, reo di non riuscire ad incidere: «Il risultato è che Draghi si muove in piena autonomia e fa ‘terra bruciata’ di tutto ciò che ha lasciato Conte, come è accaduto con la rimozione di Vecchione dal Dis…».

LEGGI ANCHE:

CONFERENZA STATO-REGIONI/ Riaperture, PNRR, Dl Semplificazioni: nuove linee guida Cts

© RIPRODUZIONE RISERVATA