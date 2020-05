M5s, tolta regola dei due mandati?/ Vito Crimi apre, sindaca Raggi attende speranzosa

Pubblicità

Il numero uno del Movimento 5 Stelle, Vito Crimi, è convinto che bisognerebbe cancellare la regola del doppio mandato, ovvero, quella direttiva interna allo stesso M5s che obbliga un esponente dei pentastellati a lasciare il proprio incarico a conclusione di un doppio ciclo. Il successore di Luigi Di Maio lo ha spiegato senza troppi giri di parole, in occasione di un’intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano: “Abbiamo sindaci al secondo mandato a Roma, Torino, Marino e Vimercate. Chi amministra dovrebbe poter lavorare in un’ottica pluriennale, quindi una riflessione va fatta. Il mondo cambia, e dobbiamo tenerne conto”. Ovviamente se tale precetto dovesse cadere, la sindaca di Roma, Virginia Raggi, sarebbe libera di ricandidarsi, ed è noto e risaputo che la prima cittadina capitolina vorrebbe proseguire il suo faticoso lavoro iniziato a giugno del 2016.

M5S, ADDIO A REGOLA DUE MANDATI? PARERI FAVOREVOLI, ALTRI CONTRARI

A schierarsi a fianco di Crimi (che ricordiamo, resterà il numero del M5s fino agli Stati generali di autunno), e di conseguenza a quello della Raggi, il fedelissimo della sindaca Giuliano Pacetti, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Campidoglio: “Non posso non condividere le parole di Crimi – scrive attraverso un post pubblicato sulla propria pagina Facebook – quando abbiamo iniziato il nostro lavoro siamo partiti da zero, Roma era stata devastata: i conti non erano in ordine, non c’era programmazione, si andava avanti con affidamenti diretti, un’urgenza dopo l’altra. Questo oggi non succede più e sarebbe più che giusto continuare a raccogliere i frutti di quanto seminato e avere il tempo di veder realizzata completamente la nostra visione di città”. A fianco della Raggi anche il consigliere capitolino Paolo Ferrara, mentre Roberta Lombardi sembrerebbe pensarla diversamente, rimandando l’eventuale decisione agli Stati Generali, mettendola ai voti. Tra i contrari, infine, anche la grillina Monica Lozzi, che sembrerebbe interessata alla candidatura post-Raggi, e che attraverso un post su Facebook ha fatto sapere: “La regola sui due mandati non si tocca e non si deroga”.



