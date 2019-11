M5s, voto Rousseau per Regionali Emilia e Calabria/ “Subdolo gioco di palazzo”

Nuovo voto online previsto per oggi sulla piattaforma M5s Rousseau. Dalle ore 12:00 alle 20:00, gli iscritti saranno chiamati a decidere la partecipazione o meno del Movimento 5 Stelle in vista delle elezioni regionali in Emilia Romagna e in Calabria che si terranno nei prossimi giorni. “E’ il momento di chiederci – si legge sul sito web pentastellato, Blog delle Stelle – se la grande mobilitazione di crescita e rigenerazione del M5s sia compatibile con le attività elettorali. Per questo motivo abbiamo deciso di sottoporre agli iscritti la decisione riguardante la partecipazione alle imminenti elezioni regionali in Emilia-Romagna e in Calabria”. Il post prosegue spiegando che sono stati consultati i grillini di vecchia data, “e tutti concordano che serva un momento di riflessione, di standby. Ma decidiamo insieme”.

Una decisione, quella di chiamare al voto il popolo pentastellato, che ha fatto storcere il naso a molti, a cominciare dal deputato Francesco Forciniti, uno dei 17 referenti calabresi M5s eletti in parlamento, che attraverso la propria pagina Facebook ha espresso il proprio punto di vista senza troppi giri di parole: “Se ci sarà impedito di partecipare alle prossime elezioni regionali calabresi, si sarà consumato un subdolo gioco di palazzo per lasciare al Pd qualche possibilità in più di salvare le proprie poltrone emiliane, con l’illusione da parte di qualche stratega romano che questo possa rafforzare il governo giallorosso. Evidentemente l’esperienza del caso Diciotti e del rapporto con Salvini non ci ha ancora fatto capire che piegarsi alla volontà degli alleati di turno non rafforza in alcun modo il governo”. Un voto che rischia quindi di creare un nuovo tornado all’interno del M5s, già profondamente scosso dalla recente decisione di unirsi al Partito Democratico per la costituzione del governo giallorosso.



© RIPRODUZIONE RISERVATA