Ma che bella sorpresa/ Video, su Canale 5 il film con Claudio Bisio e Frank Matano

Ma che bella sorpresa va in onda oggi, martedì 4 febbraio, su Canale 5 a partire dalle ore 21.20. Il film è stato realizzato in Italia nel 2015 e tratto da una sceneggiatura di Alessandro Genovesi, Giovanni Bognetti e Claudio Torres. La produzione e la distribuzione sono state curate da Medusa Film, con la fotografia di Federico Masiero, il montaggio di Claudio Di Mauro e le musiche di Andrea Farri. La regia è stata affidata al già citato Genovesi, che ha esordito in teatro con l’opera Happy Family e si è fatto notare al cinema grazie a titoli come La peggior settimana della mia vita, Il peggior Natale della mia vita, Puoi baciare lo sposo e 10 giorni senza mamma. Il cast è guidato dall’interprete genovese Claudio Bisio, apprezzato in televisione in diverse trasmissioni come Zelig, Mai dire gol, Italia’s Got Talent e il Festival di Sanremo 2019. Tra i suoi lavori al cinema, ricordiamo Mediterraneo, Nirvana e Benvenuti al Sud. Viene affiancato dal casertano Frank Matano, che ha iniziato la sua carriera come youtuber e ha raggiunto la fama televisiva grazie a Le Iene e lo stesso Italia’s Got Talent. Presente anche Valentina Lodovini, vincitrice del David di Donatello nel 2011 grazie a Benvenuti al Sud e di un Ciak d’oro come rivelazione del 2009. Ci sono anche Renato Pozzetto, Ornella Vanoni, Chiara Baschetti e Anna Ammirati.

Ma che bella sorpresa, la trama del film

La trama di Ma che bella sorpresa è incentrata sulla figura del professore milanese di lettere Guido, che da anni lavora a Napoli. Lasciato dalla fidanzata napoletana Anna, ora incinta da uno skipper belga più giovane di lui, vive un momento di profonda crisi personale nonostante l’aiuto dei genitori Giovanni e Carla e del suo collega ed ex alunno Paolo. Il suo vero scopo diventa quello di vendicarsi della sua ex ragazza. Nella casa a fianco alla sua, si trasferisce la bella e giovane Silvia, da lui considerata come la donna ideale. I due si innamorano a vicenda, mentre un’altra vicina di casa, Giada, è a sua volta invaghita di lui. A poco a poco, tuttavia, Guido si rende conto che Silvia in realtà è solo frutto della sua immaginazione in totale caos dopo l’addio di Anna. L’uomo viene visto spesso mentre parla da solo, ad esempio al tavolo per due di una pizzeria napoletana. Non mancano gli aiuti. Prima, il suo ex studente Paolo scopre le sue difficoltà e mette in allarme i genitori, che vengono a Napoli da Milano per salvarlo. Inoltre, Giada gli fornisce tutto il supporto psicologico necessario. Alla fine, Paolo pubblica un romanzo nel quale racconta la sua storia d’amore immaginaria e raccoglie un grande successo.

Il trailer di Ma che bella sorpresa





