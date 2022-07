Ma chi t’ha dato la patente?/ Su Rete 4 il film comico con Franco e Ciccio

Ma chi t’ha dato la patente?, film di Rete 4 diretto da Nando Cicero

Ma chi t’ha dato la patente? sarà trasmesso oggi, 14 luglio, a partire dalle ore 16:50 su Rete 4. Si tratta di un film che ha debuttato in Italia nell’anno 1970 e che appartiene al genere commedia. Il regista di questo film è Nando Cicero che si è occupato anche di scrivere la sceneggiatura in compagnia di Amedeo Sollazzo. All’interno del cast di questo film sono presenti numerosi attori italiani molto famosi come Franco Franchi, Ciccio Ingrassia, Renato Baldini, Eugene Walter, Aldo Bufi Landi, Ignazio Leone, Ignazio Balsamo e Nino Terzo.

Le musiche del film sono state composte da Carlo Rustichelli mentre la fotografia è stata curata da Aldo Giordani. Questo rappresenta il film numero 88 interpretato da Franco Franchi e Ciccio Ingrassia. La prolifica coppia, al momento dell’inizio delle riprese, aveva ben 10 anni di esperienza. Inoltre, nel film è possibile vedere come alle semplici gag simpatiche ci siano anche momenti di riflessione. Grazie a questo film, Franco e Ciccio riescono a essere anche sarcastici e a fare una sottile satira, criticando la società italiana di quell’epoca.

Ma chi t’ha dato la patente? La trama del film

Leggiamo la trama di Ma chi t’ha dato la patente? Franco e Ciccio vivono su un barcone a Roma. Per loro la vita e gli affari non vanno molto bene. In realtà, devono riuscire a far quadrare i conti altrimenti possono mettersi in guai seri. La loro unica occupazione è quella di titolari di un’autoscuola. Tuttavia, quasi nessuno va da loro, per questa ragione la loro condizione economica non migliora. Inoltre, Ciccio ha una morale molto alta e non vuole far ottenere le patenti con le mazzette che gli propongono.

Proprio per questa ragione, tutti i clienti virano sulla concorrenza e lasciano la loro autoscuola. Le cose cambiano però quando la coppia rimane senza auto. A causa di situazioni paradossali, Franco e Ciccio saranno costretti a rimboccarsi le maniche e a trovare un modo per far decollare la propria attività. Ecco che si impegneranno per trovare i clienti più assurdi, riuscendo però a far ottenere la patente a chiunque. Ma riusciranno nel proprio intento? Ebbene, forse nel breve periodo potranno avere ragione, ma alla lunga la giustizia fa sempre il suo corso!

