Ma chi t’ha dato la patente/ Su Rete 4 il film con Franco Franchi e Ciccio Ingrassia

Ma chi t’ha dato la patente andrà in onda nel pomeriggio, alle 16:45 su Rete 4 di oggi 19 luglio ed è stato diretto da Nando Cicero nel 1970. Il soggetto della pellicola è stato scritto dal regista stesso insieme a Bruno Corbucci e Mario Amendola e prodotto da Goriz Film. I due protagonisti del film sono Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, una delle coppie più famosa del tempo a livello cinematografico, in grado di conquistare con la loro simpatia tutto il pubblico televisivo italiano. I due hanno lavorato in coppia per decenni e la loro comicità si è sempre basata sulle diverse caratteristiche dei loro personaggi, amatissima in tantissimi sketch. Nel cast oltre all’adorato due sono presenti anche attori come Renato Baldin, Eugene Walter, Aldo Bufi Landi, Gino Pagnani e Nino Terzo, mentre le musiche sono state curate da Carlo Rustichelli.

Ma chi t’ha dato la patente, la trama del film

Ma chi t’ha dato la patente si concentra sui personaggi di Franco e Ciccio che per alcune vicissitudini si sono ritrovati a vivere a Roma su un barcone sul Tevere. I due titolari di un autoscuola non hanno avuto fortuna nei loro affari poiché non disposti a pagare mazzette alla Motorizzazione per ottenere le patenti. Quando però i due subiscono addirittura un furto d’auto Ciccio cambia opinione e decide che non è poi così sbagliato trovare una soluzione ai loro problemi. Per ottenere la cifra per comprarne una nuova iniziano allora a cercare tra i clienti più disperati e dopo tanti sacrifici e disavventure alla fine riescono a comprarla.

In seguito però i due conoscono Jane e Deborah, due americane che vogliono iscriversi all’autoscuola ma che in realtà hanno un altro grande problema: devono ottenere il permesso di soggiorno per restare in Italia. Riusciranno i due ad aiutarle e a quali disavventure andranno incontro?



