Ma cosa ci dice il cervello/ Su Canale 5 il film con Paola Cortellesi

Ma cosa ci dice il cervello, film di Canale 5 diretto da Riccardo Milani

Ma cosa ci dice il cervello va in onda oggi, 2 agosto, in prima serata su Canale 5 a partire dalle ore 21.20. Si tratta di una commedia italiana realizzata da Riccardo Milani nel 2019 e vanta un cast di altissima qualità. Tra gli attori principali, infatti, compaiono grandi volti della commedia all’italiana come Paola Cortellesi, Vinicio Marchioni, Claudia Pandolfi e Ricky Memphis.

Sette donne per una strage/ Su Rete 4 il film con Anne Baxter

Nato dalla collaborazione di Sky Cinema e Tim Vision, la pellicola Ma cosa ci dice il cervello è impreziosita dalle musiche di Andrea Guerra, già vincitore di un Nastro D’Argento per la migliore canzone originale con “Gocce di memoria” (scritta in collaborazione con Giorgia) e di un David di Donatello come migliore musicista.

Inga Lindstrom scelta d'amore/ Su Canale 5 il film del ciclo romantico

Ma cosa ci dice il cervello, la trama del film

Leggiamo la trama di Ma cosa ci dice il cervello. Giovanna sembra una donna come tante altre: ha un ex marito, una figlia pre-adolescente e una madre sempre pronta a criticare il suo stile di vita. Apparentemente impiegata al Ministero dell’economie e delle finanze, Giovanna è in realtà un’agente operativo della Sicurezza Nazionale sulle tracce di un pericoloso terrorista, Eden Bauen.

Nel bel mezzo della missione, decide di partecipare ad una rimpatriata di classe del liceo, alla quale sono presenti anche Tamara, Francesca, Marta e Roberto, che iniziano a raccontare episodi di bullismo legati alla loro carriera professionale. Tamara, divenuta ormai un hostess, racconta di essere stata aggredita da una passeggera che non voleva spegnere il cellulare in volo. Francesca, invece, è stata minacciata da una donna che non condivideva la sua diagnosi.

Amore alle Fiji/ Su Canale 5 il film con Liam McIntyre

Infine Marco, istruttore di calcio e proprietario di un centro sportivo, è stato malmenato dal padre di un suo giocatore e Roberto, professore d’italiano, viene bullizzato dai suoi studenti a causa del suo peso. Giovanna decide così di dedicarsi ai suoi amici trascurando la missione segreta. Inizia, quindi, a elaborare delle vendette ai danni dei loro nemici. Questa scelta non viene però vista di buon occhio dal suo superiore, il quale finisce per sospenderla. Giovanna ha finalmente del tempo per sé e decide di partire con la sua vecchia comitiva per Siviglia. Per ironia della sorte, anche il famoso terrorista da lei ricercato atterra in Spagna. Grazie all’aiuto dei suoi ex compagni di classe, Giovanna riesce a bloccare il fuggitivo ottenendo di nuovo il suo incarico di agente segreto. Infine, per non far saltare la sua copertura, convince i suoi amici a rivendicare l’impresa, riscattandoli definitivamente.

Il video del trailer di Ma cosa ci dice il cervello













© RIPRODUZIONE RISERVATA