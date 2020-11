MA COSA CI DICE IL CERVELLO? CANALE 5/ Nel cast del film anche Lucia Mascino

Nel cast di Ma cosa ci dice il cervello? è presente anche l’attrice italiana Lucia Mascino nata ad Ancona il 27 gennaio del 1977. Dopo aver iniziato nel mondo del teatro avuto modo di lavorare anche al cinema esordendo nel 2007 con il film di Valentina Brandolini intitolato Gloss cambiare si può. In carriera vanta la partecipazione a diverse più piccola di un certo di scontro tra cui Diverso da chi?, Habemus Papam, Un altro pianeta, Sulla strada di casa, Il Natale della mamma imperfetta, La sedia della felicità, La trattativa, La ragazza nel mondo, La pelle dell’orso, Genitori quasi perfetti e Odio l’estate.

Paola Cortellesi protagonista

Ma cosa ci dice il cervello? va in onda su Canale 5 per la prima serata di oggi, martedì 17 novembre, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola italiana del 2019 realizzata dalla Wildside in collaborazione con Sky Cinema e Timvision. La regia del film è stata curata da Riccardo Milani il quale ha dato il proprio contributo anche per quanto concerne il soggetto e la sceneggiatura insieme a Furio Andreotti, Giulia Calenda e Paola Cortellesi. Le musiche della colonna sonora solo di Andrea guerra con il ruolo di direttore di fotografia affidato a Saverio Guarna mentre nel cast spiccano a Paola Cortellesi, Stefano Fresi, Tomas Arana, Teco Celio, Remo Girone, Vinicio Marchioni e Lucia Mascino.

Ma cosa ci dice il cervello? La trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Ma cosa ci dice il cervello?. Nella città di Roma vive una bella donna di nome Giovanna la quale ha da poco posto fine al suo matrimonio con Enrico che è un ufficiale dell’aeronautica militare. Lei lavora al Ministero dell’Economia e della Finanza e conduce una vita apparentemente normale fatta di quotidianità noiosa e stressante. In realtà, oltre a doversi occupare di un rapporto non semplicissimo con sua figlia e sua madre, è una agente segreta che deve muoversi in incognito per non compromettere la produttività e soprattutto per poter dare un importante contributo in azioni che devono consentire a catturare pericolosi criminali e terroristi. Dopo essere stata contattata dal suo capo per poter seguire ed indagare su un potenziale terrorista, si ritrova la chiamata di una sua vecchia amica del periodo del liceo la quale le propone di trascorrere una serata all’insegna del ricordo di quei momenti felici per una sorta di rimpatriata.

Nonostante Giovanna sappia benissimo di non poter aver contatti sociali, decide di accettare e così si ritrova a trascorrere dopo tanto tempo una serata insieme ai propri amici discutendo del più e del meno e quindi ritrovando anche la vera felicità. Durante la serata si discute del più e del meno e soprattutto delle varie professioni che portano avanti gli amici tra cui Roberto per il quale al tempo del liceo avere una cotta. Sembra che tutti siano alle prese con delle difficoltà riguardanti la loro professione. In particolare, Tamara è una dottoressa che recentemente ha dovuto fare i conti con una donna dai modi per nulla gentili finendo in terapia. Marco invece è un giovane allenatore che si occupa di bambini e che recentemente è stato colpito alla testa da un genitore convinto di avere più esperienza di lui. Roberto è un insegnante che deve fare i conti costantemente con un alunno che lo bullizza e che si rifiuta di studiare, mentre Francesca è un hostess che ha subito un’aggressione da parte di un cliente che non voleva spegnere il cellulare in fase di decollo. A fine serata Giovanna che già di per sé non sopporta la mancanza di educazione, decide di utilizzare il suo metodo di agente segreto per vendicare i propri amici e soprattutto per permettere loro di superare questo genere di problematiche. Ovviamente, questa decisione avrà delle divertenti conseguenze.

