A una settimana dalla naturale conclusione di Stasera tutto è possibile con Stefano De Martino, Rai2 corre ai ripari e riparte con un nuovo show affidato a Enrico Brignano. Il noto attore e showman romano torna di scena sul secondo canale con Ma diamoci del tu, un tour sold out nei teatri e capace di regalare non solo sonore risate ma anche tante emozioni. Un programma che coinvolge il pubblico e lo sprona ad aprire e dare il meglio, in grado di far ridere ma non soltanto. Composto con Emanuela D’Angelo, lo show ha visto la luce nel 2023 in tour per l’Italia, fino alla decisione della Rai di mandarlo in onda in prima serata, esperimento già riuscito in passato con altri show affidati all’attore romano.

In Ma diamoci del tu, Enrico Brignano scherza anche sul fatto che sempre più gente sceglie di dargli del lei e non del tu, un modo per raccontare l’età che avanza e il rapporto con la crescita che il comico romano sta vivendo sulla sua pelle.

Diretta streaming Ma diamoci del tu

Presentando lo show teatrale con il quale ha girato l’Italia raccogliendo applausi e complimenti, Enrico Brignano ha detto: “Negli ultimi tempi ho fatto caso al fatto che per colpa della mia età sempre più persone tendono a darmi del lei, una questione che fa male come una fitta della sciatica le parole dell’attore romano che ancora una volta avrà il compito di intrattenere il pubblico di Rai2 sul piccolo schermo.

Uno show che non dovrebbe presentare ospiti, la diretta streaming di Ma diamoci del tu sarà prevista anche su RaiPlay, oltre ovviamente alla messa in onda classica sul piccolo schermo, con una fetta di pubblico affezionata a Enrico Brignano che sicuramente non tradirà l’appuntamento con lo spettacolo.