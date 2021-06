Ma il cielo è sempre più Blu, Rino Gaetano/ Su Rai 1 il film con Claudio Santamaria (2 giugno)

Rino Gaetano, la sua storia raccontata nel film Ma il cielo è sempre più Blu

Ma il cielo è sempre più Blu va in onda oggi, 2 giugno, a partire dalle ore 21:25 su Rai 1. Si tratta di una pellicola di produzione italiana che è stata realizzata e mandata per la prima volta in onda sulla televisione nazionale durante l’anno 2007. Inoltre, questa produzione appartiene al genere biografico e drammatico. Questo film sulla storia di Rino Gaetano è stato diretto da Marco Turco. All’interno del cast del film sono presenti diversi attori molto famosi all’interno del panorama italiano come Claudio Santamaria, Kasia Smutniak, Laura Chiatti, Giorgio Caputo, Rosita Celentano, Ninetto Davoli e Francesco Apolloni.

Ma il cielo è sempre più Blu, Trama del film

Diamo uno sguardo da vicino alla trama del film Ma il cielo è sempre più Blu. Rino Gaetano è in auto il 2 Giugno. Durante un viaggio purtroppo subisce un brutto incidente e perde la vita. Era il 1981 e l’Italia perdeva uno dei cantautori più amati dal popolo. Difatti, grazie alle sue canzoni ed in alcuni casi grazie anche al suo stile eccentrico, Rino era entrato nel cuore di svariate persone. Chiunque conosceva le sue opere che venivano cantate a squarciagola praticamente ovunque. Inoltre, il film per la tv cerca di esplorare in modo obiettivo quella che è stata la vita del cantante. Per lungo tempo infatti, la passione di Rino per la musica si è dovuta scontrare con i desideri del padre che voleva per il figlio un’altra vita.

Inoltre,Rino Gaetano è stato anche circondato da molti amici che lo hanno continuato a supportare e soprattutto sono stati diversi gli amori che il cantante ha avuto. Ma Rino Gaetano non era perfetto. Questo film indaga anche sull’animo turbolento del cantante che per molto tempo ha dovuto combattere contro dipendenze, alcool e cattive abitudini. Alla fine però, Rino è riuscito sempre ad essere se stesso, superando i momenti difficili e regalando al mondo della musica italiana alcuni capolavori senza tempo, che ancora oggi vengono ascoltati da ragazzi e non solo.

