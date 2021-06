Ma il cielo è sempre più blu, storia vera Rino Gaetano?/ Sorella Anna: “il regista ha tradito”

Ma il cielo è sempre più blu, la fiction ispirata alla vita di Rino Gaetano è la storia vera o no?

A puntare il dito contro il progetto Ma il cielo è sempre più blu diretto da Marco Turco con la partecipazione di grandi attori come Claudio Santamaria, Laura Chiatti Kasia Smutniak è la sorella del cantautore. “È una fiction che non corrisponde alla realtà. Ovunque sarà proiettata sia ben chiaro questo: racconta fatti inventati e romanzati. Lo spirito di Rino non è in quella fiction” – ha detto la sorella Anna Gaetano intervistata da Primissima, la rivista del RomaFictionFest.

Rino Gaetano, 40anni dalla sua morte/ "La musica non può cambiare il mondo ma può strappare un sorriso"

Anna Gaetano, sorella di Rino Gaetano, ha stroncato il progetto che racconta un ragazzo calabrese turbolento che ha un difficilissimo rapporto col padre. Non solo, Rino viene descritto come un artista maledetto al punto da darsi all’alcol e finire a stare da solo in una villa con piscina. “Rino non aveva manie di grandezza. Non ha mai posseduto una villa con piscina; con mio padre aveva un bel rapporto; e non era certo un ubriacone” – precisa a gran voce la sorella Anna che aggiunge – “quando ho letto il copione ho chiesto che alcune scene fossero modificate. Invece il regista mi ha tradito, e le ha lasciate”.

Ma il cielo è sempre più Blu, Rino Gaetano/ Su Rai 1 il film con Claudio Santamaria (2 giugno)

Anna, la sorella di Rino Gaetano contro la fiction “Ma il cielo è sempre più blu”

Stando a quanto precisato dalla Ciao Ragazzi di Claudia Mori, Anna la sorella di Rino avrebbe chiesto di eliminare solo le scene della villa con piscina. La difesa del regista Marco Turco non è tardata ad arrivare: “il cinema è immagine, per descrivere il successo di Rino abbiamo usato quell’immagine lì” – aggiungendo – “Abbiamo intervistato quindici persone, fra parenti, amici, collaboratori, giornalisti – informa il regista -. Beh: se avessi dovuto seguire tutti i loro ricordi, avrei fatto quindici film diversi”.

RINO GAETANO/ 40 anni fa la morte del giullare rock che credeva nel cielo blu

Anche direttore di Raifiction Saccà ha difeso il progetto precisando: “questa è una fiction, liberamente ispirata alla vita di un cantante. Insomma: forse non ne racconta la realtà; ma piuttosto la verità”. Infine anche Claudio Santamaria che presta il volto all’artista ha fatto una doverosa precisazione: “quello dell’artista maledetto sarà pure un cliché, ma è verissimo che dopo aver accettato, controvoglia, di andare a Sanremo con Gianna, Rino entrò in una crisi compositiva e d’immagine”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA