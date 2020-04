Ma lo vuoi capire Testo, Tommaso Paradiso/ Il nuovo singolo sa di nostalgia

Pubblicità

Allo scoccare della mezzanotte non è solo iniziato un venerdì 17 in piena pandemia in un anno bisestile ma è uscito anche “Ma lo vuoi capire?” il nuovo singolo di Tommaso Paradiso, ex frontman dei TheGiornalisti, che continua a lanciare i suoi nuovi pezzi anche in questo periodo di quarantena forzata. I fan sono già in subbuglio per la sua nuova canzone che arriva dopo i “suoi” “I nostri anni” e “Non avere paura” ma, soprattutto, il nuovo singolo Andrà tutto bene che lo ha visto duettare con l’amica e collega Elisa. I suoi brani sono in classifica e i suoi fan gongolano soprattutto per il suo ritorno alle origini visto che il testo di Ma lo vuoi capire? non fa altro che confermare il suo ritorno all’amore, alla malinconia e al senso dell’abbandono e della separazione.

IL TESTO DI MA LO VUOI CAPIRE? DI TOMMASO PARADISO

Saranno frasi dettate da questo momento? Solo una coincidenza? Forse lo scopriremo solo nelle prossime ore fatto sta che Tommaso Paradiso parla della fatica di compiere le azioni quotidiane senza la sua dolce metà, è difficile fare la spesa, vivere prima delle 18.00, affrontare la vita. Ma qual è il testo di “Ma lo vuoi capire?”. Eccolo subito di seguito pronto per essere imparato e cantato in questi ultimi giorni, almeno si spera, di quarantena:

Mi diverto

solitamente dopo le 18:00

la mattina invece beh

la mattina è quello che è

sono a letto

che cerco il pensiero giusto

per mettermi le scarpe

e muovermi in un mondo

Cos’è che hai

perché scappi via così in fretta

Oh

ma lo vuoi capire?

che senza di te pure il vino buono sa di aranciata

e che la notte non sa di niente, non prende gusto

neanche il suono del piano, il rumore dei pini, l’odore del sole

Oh

ma lo vuoi capire?

sì o no, che senza di te trascino male anche la spesa

che la marcia non entra, la chiave non gira anche questa sera

è solo un’altra sera che piove, che piove, che piove

un’altra sera che piove, che piove, che piove

o no?

Sono incerto

non so se sia il tramonto

scendere le scale o rimanere sdraiati in salotto

cos’è che hai

perché non mi guardi neanche

Oh

ma lo vuoi capire?

che senza di te pure il vino buono sa di aranciata

e che la notte non sa di niente, non prende gusto

neanche il suono del piano, il rumore dei pini, l’odore del sole

Oh

ma lo vuoi capire?

sì o no, che senza di te trascino male anche la spesa

che la marcia non entra, la chiave non gira anche questa sera

è solo un’altra sera che piove, che piove, che piove

un’altra sera che piove, che piove, che piove

E se torni ci guardiamo pure un film

di quelli che fanno piangere

e se ti va peggio ci spariamo pure un drink

Oh

ma lo vuoi capire?

che senza di te pure il vino buono sa di aranciata

e che la notte non sa di niente, non prende gusto

neanche il suono del piano, il rumore dei pini, l’odore del sole

Oh

ma lo vuoi capire?

sì o no che senza di te trascino male anche la spesa

che la marcia non entra, la chiave non gira anche questa sera

è solo un’altra sera che piove, che piove, che piove

un’altra sera che piove, che piove, che piove

o no?

Ecco il video postato da Tommaso Paradiso in attesa del lancio del nuovo singolo:

Visualizza questo post su Instagram A domani❤️ Un post condiviso da Tommaso Paradiso (@tommasoparadiso) in data: 15 Apr 2020 alle ore 2:51 PDT





