“MA NON TUTTA LA VITA” TESTO COMPLETO CANZONE RICCHI E POVERI SANREMO 2024/ Un carpe diem in chiave pop

Il testo di “Ma non tutta la vita“, la canzone portata dai Ricchi e Poveri al Festival di Sanremo 2024, lancia un’idea, quella di superare la malinconia fuggendo dalla realtà, mordendo la vita. La canzone racconta di una storia d’amore tra due giovani che si incontrano il sabato sera in discoteca. Il ragazzo si rivolge alla ragazza con un tono supplichevole, ma anche il rimprovero visto che non vuole aspettarla troppo. Il messaggio finale della canzone dei Ricchi e Poveri è quello di vivere il presente, senza pensare troppo al futuro e senza illudersi che l’amore duri all’infinito. Una sorta di carpe diem, solo che nel caso della canzone “Ma non tutta la vita” l’attimo fuggente è già passato. Il testo disegna la fragilità della generazione che non sa costruire qualcosa di solido, ma anzi va in confusione e scappa. (agg. di Silvana Palazzo)

“MA NON TUTTA LA VITA”, TESTO COMPLETO CANZONE RICCHI E POVERI A SANREMO 2024

I Ricchi e poveri sono tra i very Big in corsa al Festival di Sanremo 2024, con il testo della canzone “Ma non tutta la vita“. Il brano del gruppo musicale fa registrare il numero più alto di ascoltatori mensili su Spotify Italia tra i concorrenti big di Sanremo 2024. Il testo di “Ma non tutta la vita” nella sua semplicità si rivolge a un pubblico maturo, di mezza età, ed è un invito a vivere l’istante, ogni momento presente con fiducia e coraggio, per cogliere ogni attimo e non avere un domani alcun rimpianto.

TESTO COMPLETO “MA NON TUTTA LA VITA”: LE PAROLE DI RICCHI E POVERI

Leggiamo quindi il testo completo della canzone dei Ricchi e poveri per Sanremo 2024, “Ma non tutta la vita”. Il testo del brano è l’esortazione a non perdere tempo, a cogliere l’attimo, credere nell’amore e buttarcisi, senza aspettare “tutta la vita”.

Che confusione il sabato

È quasi peggio di quello che dicono, con te però

C’è un non so che di magico

C’è un non so che, c’è un non so che bellissimo

Dimmi quando arrivi così ti tengo il posto

Prendo già da bere, i tuoi gusti li conosco

Entra che ho lasciato il tuo nome all’ingresso

Tanto in giro da sola non resto

Anche la più bella rosa diventa appassita

Va bene, ti aspetto, ma non tutta la vita

Ti giri un momento la notte è finita

Le stelle già stanno cadendo

Dammi retta scendi adesso in pista

Gira, gira, girerà la testa

Non ti vedo, dove sei finita

Tanto lo sai che ti aspetto, ma non tutta la vita

Tanto lo sai che ti aspetto, ma non tutta la vita

Lo sanno tutti che, il tempo vola via

Neanche te ne accorgi, che giorno siamo oggi

Soffriamo tutti un po’ di mal di mare e nostalgia

È tutto un fuggi e mordi, un metti e dopo togli

Vedo nei tuoi occhi quello sguardo che conosco

E sul collo hai l’impronta del mio rossetto rosso

Te l’avevo detto che dovevi fare presto

Perché in giro da sola non resto

Anche la più bella rosa diventa appassita

Va bene, ti aspetto, ma non tutta la vita

Ti giri un momento la notte è finita

Le stelle già stanno cadendo

Dammi retta scendi adesso in pista

Gira, gira, girerà la testa

Non ti vedo, dove sei finita

Tanto lo sai che ti aspetto, ma non tutta la vita

No, no, no, no, non senti un brivido

Non pensarci, no, solo vivilo

Fino a che si può, fino all’ultimo

Tanto lo sai che ti aspetto, ma non tutta la vita

Anche la più bella rosa diventa appassita

Va bene, ti aspetto, ma non tutta la vita

Ti giri un momento la notte è finita

Le stelle già stanno cadendo

Dammi retta scendi adesso in pista

Gira, gira, girerà la testa

Non ti vedo, dove sei finita

Tanto lo sai che ti aspetto, ma non tutta la vita

