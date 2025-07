Simona Ventura è tra le conduttrice più talentuose della tv, vanta una carriera eclettica e versatile e anche quando ha vissuto dei momento no ha saputo reinventarsi e mettersi in gioco con umiltà. Questo l’è valso anche l’affetto del pubblico che ha apprezzato il suo modo di fare semplice e spontaneo. Negli ultimi anni è stata alla guida di Citofonare Rai Due, format che ha condotto insieme a Paola Perego, poi ha partecipato a Ballando con le stelle dove ha dimostrato le sue doti di showgirl, e Fabio Fazio l’ha voluta come ospite fissa al tavolo di Che tempo che fa.

Lara Leito, chi è la fidanzata di Jannik Sinner/ Dal primo abbraccio a bordo campo al bacio inequivocabile

Un percorso di risalita quello di Simona davvero stimabile che rivela la sua determinazione e carattere: “Sono caduta, ma mi sono sempre rialzata”, ha dichiarato in diverse interviste. Dopo la recente esperienza come opinionista all’ultima edizione de L’Isola dei Famosi, Simona ha detto si a Mediaset e ha lasciato la Rai. Una scelta per alcuni difficile da comprendere a cui la Ventura crede particolarmente: sta vivendo una nuova fase professionale che vuole godersi appieno.

Nathaly Caldonazzo, rivelazione choc su Temptation Island/ “Quando ti chiudono dentro quella stanza…”

La Rai ha concesso alla Ventura di partecipare a L’Isola, ma la conduttrice ha dovuto rinunciare a parte del suo compenso, inoltre il reality non doveva andare in onda in giorni troppo vicini alla Domenica, cosa che avrebbe pregiudicato la presenza della conduttrice in Rai : Citofonare Rai Due era in programma proprio la mattina del dì di festa. La decisione di Simona di passare a Mediaset è imputabile anche al fatto che non era tra i protagonisti Rai della prossima stagione, anche se secondo alcuni rumors avrebbe dovuto condurre L’Ignoto, format oggi affidato a Elettra Lamborghini e Scintilla.

Carlos Alcaraz, chi è la fidanzata?/ Dalla rottura con l'ex Maria Gonzalez all'amicizia con Emma Raducanu

Simona Ventura, ufficialmente nella scuderia Mediaset

Simona Ventura torna a Mediaset e questa volta con un ruolo di primo piano. La conduttrice condurrà la nuova versione nip del Grande Fratello che sarà più corta e mirata: “Se c’è una che sa fare quel mestiere lì, è lei”, ha dichiarato Berlusconi durante la presentazione dei palinsesti Mediaset. Supersimo torna all’origini, al reality ed è molto contenta di essere riuscita ad ottenere l’attenzione della dirigenza di rete.

Sarà al timone di un GF glamour che mira ai contenuti e non al trash: “Vogliamo che duri 100 giorni, non di più, e che racconti delle storie vere. Bisogna mettere persone che hanno qualcosa da dire, vorremmo che avesse del glam, e vorremmo che il numero dei concorrenti fosse il minimo possibile così il pubblico si può affezionare.” Ha dichiarato Berlusconi. L’amministratore delegato è certo di aver puntato sulla persona giusta: Simona Ventura saprà dare una nuova verve al format e potrebbe anche riportarlo agli ascolti di una volta.

L’addio alla Rai di Simona Ventura: i motivi

I motivi che hanno portato Simona Ventura a dire addio alla Rai appaiono del tutto professionali. Mediaset le ha offerto un programma in prima serata., un format che ha un vasto seguito e che è coerente con le sue esperienze professionali. Conosce bene le dinamiche dei reality e sa come traghettare il Grande Fratello verso una possibile rinascita.

Dall’altra parte la rete di stato non le ha offerto molte occasioni, e a quanto pare il suo futuro era in bilico. Non c’erano molti progetti per lei, anche per questo ha deciso di darsi una nuova opportunità. Un’occasione quella di Mediaset che non poteva non prendere al volo.