“Ma quale dieta”, inno della nazionale italiana/ Video, il brano napoletano spopola

C’è un vero e proprio tormentone che serpeggia fra la nazionale italiana di calcio, fresca di vittoria agli europei 2020, e che sta divenendo virale. No, non è l’Inno di Mameli ma il brano “Ma quale dieta”, leit motiv che ha accompagnato l’esperienza degli azzurri durante la manifestazione continentale. Come ricordano Il Corriere della Sera, ma anche Open e Dagospia, “Ma quale dieta” è il vero e proprio inno della squadra selezionata da Mancini, un brano che è stato “spinto” da Lorenzo Insigne. E del resto non poteva che essere altrimenti visto che a cantarlo è il neomelodico napoletano Luca Il Sole di Notte, e nella sua opera celebra le polpette e la cotoletta.

Una melodia che è stata intonata in numerose occasioni dalla nazionale italiana, così come testimoniato dai vari video pubblicati sui social in questo ultimo mese. Di conseguenza è divenuta una sorta di portafortuna e ben si sa che i calciatori e gli allenatori sono estremamente scaramantici. L’ultima volta che il brano è stato intonato è stato sull’aereo che ha riportato gli italiani da Londra all’Italia, dopo aver alzato la coppa a Wembley, a conferma di quanto quel simpatico pezzo sia ormai diventato un must fra i calciatori italiani.

MA QUALE DIETA INNO DELLA NAZIONALE ITALIANA: DAL GALLES A WEMBLEY

Come detto sopra, colui che la canta è Luca Il Sole di Notte, che oltre ad essere un artista lavora in un ristorante presso Sant’Antimo. La sua canzone è stata pubblicata nel 2020, ma grazie a Insigne è divenuta attuale in questi giorni, facendo concorrenza nelle playlist di Euro 2020 a tormentoni come Seven Nation Army (il famoso, po po po), e Notti Magiche della mitica Gianna Nannini.

“L’esordio” è avvenuto durante la vittoria contro il Galles (lo scorso 20 giugno), il terzo match del girone, quindi è stata la volta del Belgio (il 2 luglio), poi il 6 luglio durante gli allenamenti pre Italia-Spagna, e infine l’immancabile appuntamento dopo la finale. Ovviamente felice Luca Il Sole di Notte che non si attendeva tale enorme successo.

La nazionale italiana canta Ma quale dieta





