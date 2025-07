Affari Tuoi è terminato per la consueta pausa estiva, ma in molti già si domandano quando tornerà il game show di Stefano De Martino.

Il 28 giugno 2025 è andata in onda l’ultima puntata di Affari Tuoi prima dello stop estivo. Questa stagione appena terminata ha avuto un successo straordinario, soprattutto grazie alla conduzione dello showman napoletano Stefano De Martino, che in poco tempo è diventato un vero punto di riferimento per il panorama televisivo italiano e per il palinsesto Rai. La trasmissione si interrompe per due mesi, per poi tornare sulla prete pubblica nei primi giorni di settembre.

Affari Tuoi con Stefano De Martino: la data del ritorno

Il conduttore napoletano torna in onda con Affari Tuoi dopo la classica sosta estiva. La data della nuova stagione è stata fissata per il 7 settembre 2025, com’è stato annunciato durante la presentazione dei Palinsesti Rai che si sono tenuti a Napoli lo scorso 27 giugno. Come sempre, il pubblico è in attesa dei 20 rappresentanti delle Regioni d’Italia che torneranno in tv nell’access prime time del primo canale Rai. Il metodo del gioco è sempre lo stesso, e continua ad appassionare gli italiani soprattutto per la presenza di Stefano De Martino che, diventato famoso grazie al talent Amici, ha saputo negli anni conquistarsi un’importante fetta di pubblico.

Il protagonista di Affari Tuoi ha segnato un importante record in questa stagione Rai, sia per la sua conduzione del game show che per la sua presenza nello studio di Stasera tutto è possibile, il format che tornerà su Rai 2 anche nella prossima stagione nonostante le indiscrezioni iniziali sull’uscita di scena di De Martino dal programma comico.

Affari Tuoi è finito: cosa va in onda al suo posto

L’ultima puntata del gioco televisivo è andata in onda qualche giorno fa, e la programmazione Rai ha in serbo per i fan tante novità per la stagione estiva. Da domenica 29 giugno viene infatti trasmesso, nella stessa fascia oraria su Rai 1, Techetecheté. Il contenitore Rai dà infatti la possibilità ai telespettatori di vivere per la seconda volta i grandi eventi del passato, in modo da ricordare anche i personaggi del mondo dello spettacolo mediante i videoframmenti dell’archivio Rai. Questo è diventato ormai un appuntamento estivo fisso per la televisione italiana, e stavolta la prima puntata ha visto la presenza di Topo Gigio come presentatore d’eccezione.

Nelle domeniche successive, al timone del programma ci sarà invece Bianca Guaccero, che toccherà diversi temi come la musica, il varietà, i Festival, il costume e la società. Non mancheranno inoltre le sfide tra i programmi e le monografie dedicate a Ornella Vanoni, Mina e Rita Pavone.