Temptation Island 2025 ha una nuova location: dopo la Sardegna è approdato in Calabria, al Calalandrusa Beach- Resort di Guardavalle Marina. Quanto costa.

Debutto eccezionale per Temptation Island 2025, la prima puntata del reality dei sentimenti ha ottenuto il 27,8% di share, e ha battuto anche la replica di Don Matteo che ha registrato appena 13,9%. Appuntamento estivo atteso dal pubblico Temptation Island è l’ennesimo successo di Maria De Filippi e della Fascino, sua casa di produzione. La conduttrice, che a quanto pare segue il dietro le quinte del format da vicino, si avvale di collaboratori professionali che lavorano mesi per decretare il successo del format.

Elodie e Andrea Iannone si sono lasciati?/ Retroscena bomba: "Forte crisi, lui si sente trascurato"

Le coppie di fidanzati scelte hanno chiesto di partecipare a Temptation Island per testare il loro rapporto e capire se vale la pena salvarlo o se è arrivato al capolinea. Secondo il regolamento i fidanzati conviveranno per 4 settimane con dei bellissimi tentatori e tentatrici e vedranno, tramite gli appositi filmati, come stanno vivendo l’esperienza i propri compagni. Le precedenti edizioni insegnano che può davvero succedere di tutto e anche chi è apparentemente insospettabile alla fine non è immune alle tentazioni. La delusione può portare a chiedere il falò anticipato e a lasciare il reality da soli e non più in coppia.

Troppo forte, Rete 4/ Trama e cast del film con Carlo Verdone e Alberto Sordi, in onda oggi 6 luglio 2025

Tra le novità dell’edizione in corso c’è sicuramente la location. Dopo tanti anni in Sardegna, nel villaggio delll’Is Morus Relais, il format si è trasferito in Calabria, in un posto davvero bellissimo: al Calalandrusa Beach & Nature Resort di Guardavalle Marina. La struttura è stata adeguata per realizzare il reality dei sentimenti, è molto ampia e offre diversi spazi. Ma quanto costa soggiornare nel resort in provincia di Catanzaro?

Calalandrusa Beach & Nature Resort di Guardavalle Marina: struttura moderna dotata di ogni comfort

In origine Calalandrusa era un campeggio molto frequentato, molto popolare negli anni sessanta. Nel corso degli ultimi anni è stato fatto un imponente investimento e oggi è tra le strutture più moderne e belle della Calabria e non solo. Si estende su 5 mila ettari, a ridosso del mare ed è dotato di bungalow, camere deluxe e prestige, ma anche di piscine, campi da tennis e spiagge private. Chicca esclusiva è la riserva naturale “Le Dune di Guardavalle”.

Esecuzione al tramonto, Rete 4/ Trama e cast del western con Mamie Van Doren, in onda oggi 6 luglio 2025

A causa di Temptation Island per il momento le prenotazioni sono chiuse, ma è facile farsi un’idea dei costi. I prezzi sono chiaramente indicati sul sito ufficiale del resort e si aggirano intorno ai €115 adulti e €59 (bambini 3‑11 anni), ma solo fino al 26 luglio e dopo il 31 agosto per una camera Nature Comfort / Nature Comfort, mentre la Deluxe / Prestige Le Dune costa €96 a notte per adulti e €49 per bambini, in tutti i periodi. Ai prezzi va aggiunta la tassa di soggiorno e una serie di supplementi come la cauzione per il telo mare o il lettino in spiaggia.

Costi settimanali del neo resort di Temptation Island

I costi per soggiornare una settimana in coppia nel neo resort di Temptation Island si aggirano intorno ai 1300-1700 euro a coppia, prezzo che varia a seconda del tipo di camera e servizi scelti. La location offre servizi di alta qualità e un soggiorno d’elite, inoltre permette un continuo contatto con la natura ed è perfetta per chi è alla ricerca di riposo e relax, ma anche tanto divertimento.

Anche per queste ragioni vale la pena spendere qualcosa di più: la vacanza sarà unica, esclusiva, o ricca di comfort. E ora che la location calabra è associata a Temptation Island sarà sicuramente ancora più ambita e richiesta.