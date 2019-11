Mabel, chi è?/ In attesa del tour la figlia di Cameron sul palco di X Factor 2019

Chi è Mabel?

Mabel Alabama Pearl McVey, la celebre cantante britannica meglio conosciuta come Mabel, sarà ospite del quarto Live Show di X Factor 2019. Figlia del celebre produttore Cameron McVey Mabel è cresciuta con la musica nel sangue. I suoi successi arrivano nel 2007, quando con il mixtape Ivy to Roses conquista l’attenzione del mercato musicale. Proprio grazie a quel brano l’artista arriva negli opening act della lega europea del cantante solista Harry Styles. Subito dopo conosce il successo mondiale con due nuovi brani: Mad Love e Don’t Call Me Up. Quest’ultimo pezzo le consente di ottenere una nomination alla British Breakthrough Act dei Brit Awards, come nuova proposta britannica in campo musicale. Incredibile il numero di visualizzazioni ottenute dal brano Don’t Call Me Up. Si parla infatti di oltre 400 milioni di stream su Spotify e più di 150 milioni su YouTube.

Mabel, X Factor 2019: un miliardo di stream in tutto il mondo

Oggi, a soli 23 anni, Mabel, ospite di X Factor 2019, può vantare più di un miliardo di stream in tutto il mondo ed ha già venduto più di tre milioni e mezzo di singoli nel Regno Unito. I due brani Don’t Call Me Up e Mad Love sono racchiusi insieme ad altri successi all’interno del suo primo album di debutto High Expecations, uscito lo scorso 2 agosto. I quattordici brani contenuti nell’album propongono una attenta riflessione sull’amore giovanile, sul dolore e sulle sfide che occorre affrontare nelle relazioni in epoca digitale. In diverse interviste la celebre pop star ha rivelato quanto sia importante parlare di tutto questo per infondere fiducia, in una generazione in cui il sogno di una vita perfetta sembra essere svanito. In attesa di poter ballare sulle note del suo album High Expectation, che l’artista porterà in tour il 24 febbraio 2020 ai magazzini generali di Milano intanto, potremmo ascoltare la sua esibizione sul palco dell’X Factor Dome giovedì 14 novembre 2019, nella puntata trasmessa su Sky Uno dalle ore 21,15.

