Macaulay Culkin è diventata papà/ Nato Dakota, primo figlio dell’attore e Brenda Song

Macaulay Culkin è diventata papà. La star di “Mamma ho perso l’aereo” e la compagna Brenda Song sono diventati genitori di un bambino: Dakota Song Culkin, nato lunedì 5 aprile alle 13:10 a Los Angeles. Il primo figlio di Macaulay Culkin è stato chiamato Dakota in onore della sorella maggiore dell’attore, morta dopo essere stata investita da un’auto nel 2008. La coppia ha rilasciato una breve dichiarazione a “Esquire” dopo la nascita: “Siamo felicissimi“. Brenda Song, ex star di casa Disney, e Macaulay Culkin si sono incontrati sul set del film “Changeland”, diretto da Seth Green amico di Culkin, nel 2017. Durante le riprese del film i due attori erano stati visti insieme al Knott’s Berry Farm a Buena Park, in California: “Sono stati avvistati tenendosi per mano“, aveva detto una fonte a Us Weekly all’epoca.

Mesi dopo i due attore hanno fatto un viaggio a Parigi con la figlioccia di Culkin, Paris Jackson. Macaulay Culkin e Brenda Song hanno cercato di mantenere privata la loro relazione, parlando della loro storia solo in rare interviste. Nel settembre 2018 l’attrice di “Zack e Cody al Grand Hotel” ha parlato con US Weekly dell’ex frontman dei The Pizza Underground: “Il rapporto è fantastico! Non mi piace parlare della mia vita personale, ma è tutto meraviglioso e sono felice“. A marzo 2020 Macaulay Culkin. sulle pagine di Esquire, aveva rivelato il progetto della coppia di avere un figlio: “Ci alleniamo molto”. Culkin è stato precedentemente sposato con l’attrice Rachel Miner. Ha anche frequentato Mila Kunis per quasi nove anni fino alla loro rottura nel 2011. Brenda Song è stata precedentemente fidanzata con il fratello maggiore di Miley Cyrus, Trace Cyrus. Si sono lasciati nel 2012.

