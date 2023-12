Macaulay Culkin ha una stella sulla Walk of Fame/ Caterine O’Hara: “Orgogliosa di te”

Macaulay Culkin riceve la Stella sulla Walk of Fame 33 anni dopo Mamma ho perso l’aereo

Mancano pochi giorni a Natale e nell’elenco dei film natalizi per eccellenza rientra sicuramente anche Mamma ho perso l’aereo con Macaulay Culkin. La famosissima commedia dove il pestifero e in gamba Kevin, ragazzino di 10 anni dimenticato a casa dai genitori, riesce da solo ha difendere la sua casa da due ladri. La commedia è del 1990 e dopo ben 33 anni il suo attore protagonista Macaulay Culkin ha ricevuto la sua stella sulla Walk of Fame.

Macaulay Culkin ha dovuto attendere tre decenni prima di avere l’importante riconoscimento per il suo ruolo iconico in una delle commedie più viste di sempre. Oltre all’attore alla cerimonia erano presenti anche altri personaggi del cast tra cui Caterine O’Hara, attrice che in Mamma ho perso l’aereo impersonava proprio la madre del piccolo Kevin. I fotografi presenti hanno immortalato un bellissimo abbraccio tra i due attori. L’attrice, come riporta Fanpage, si è congratulata con il collega più giovane: “Mamma ho perso l’aereo è stato, è e sarà sempre un grande successo globale.. ma il motivo per cui le famiglie di tutto il mondo continuano a guardare quel film ancora oggi anno dopo anno è soltanto Macaulay Culkin”

Mamma ho perso l’aereo, Caterine O’Hara si congratula con Macaulay Culkin: “Sono molto orgogliosa di te”

Macaulay Culkin ha ricevuto la stella sulla Walk of Fame, alla cerimonia di premiazione c’era tutta la sua famiglia, la compagna Brenda Song con il loro figlio Dakota e il piccolo Carson, e c’erano i fratelli dell’attore Rory e Quinn. Come soprammenzionato era presente anche Caterine O’Hara che ha speso parole di stima per l’ex bambino prodigio: “So che hai lavorato davvero duramente, so che l’hai fatto, ma allo stesso tempo hai fatto sembrare la recitazione la cosa più naturale del mondo. Macaulay, congratulazioni: meriti davvero la tua stella sulla Hollywood Walk of Fame. Sono profondamente orgogliosa di te”

L’interprete di Kevin in Mamma ho perso l’aereo non ha avuto una vita facile. Il successo straordinario è giunto quando era solo un bambino grazie alla commedia natalizia e ad altre pellicole. Crescendo la carriera ha subìto un lento declino e poi sono arrivati l’alcool, amicizie ambigue e la dipendenza da sostanze stupefacenti. Negli ultimi anni, però, Macaulay Culkin sembra aver trovato un equilibrio grazie alla sua famiglia. Ed adesso è arrivato questo importante riconoscimento.











