Macbeth, Teatro alla Scala/ Diretta video streaming tv Rai 5: dirige Riccardo Muti

E’ in corso su Rai 5 l’edizione firmata 1997 dell’opera “Macbeth”, una delle più famose di Giuseppe Verdi, diretta dal grande maestro Riccardo Muti. Nell’ambito della collaborazione ormai storica fra la televisione pubblica e il teatro più famoso al mondo, si è appunto deciso di rimandare in onda questo spettacolo che andò in scena 23 anni fa il 7 dicembre, il giorno storico dell’apertura del teatro meneghino. L’appuntamento è scattato alle ore 10:00 di stamattina e proseguirà fino all’ora di pranzo, attorno alle ore 12:30. Macbeth è la decima opera lirica di Giuseppe Verdi, tratto dal racconto di William Shakespeare e firmato da Francesco Maria Piave. Lo spettacolo attualmente in onda, come detto sopra, è diretto da Muti mentre la regia è affidata a Graham Vick. Il Macbeth di Verdi andò in scena per la prima volta il 14 marzo del 1847 al teatro Della Pergola di Firenze, ma nonostante il buon accoglimento del pubblico, l’opera cadde nel dimenticatoio per più di cento anni.

MACBETH, TEATRO ALLA SCALA: IL MAESTRO MUTI E LE OPERE DI VERDI

Il 7 dicembre del 1952, alla prima alla Scala di quell’anno, il Macbeth venne infatti “riesumato”, uno spettacolo storico in quanto a danzare sul palco del famoso teatro di Milano vi era una stella assoluta come Maria Callas, protagonista femminile dell’opera. Visto il grande successo, l’opera è divenuta una delle più ripetute con stabilità nel corso degli anni successivi. La trama si divide in quattro atti, e comincia in Scozia con protagonisti Macbeth e Banco di ritorno da una battaglia vinta contro i rivoltosi. L’ultimo atto si conclude ovviamente con la morte dello stesso Macbeth, ucciso in duello da Macduff. Riccardo Muti è considerato uno dei più grandi “verdiani” e nel corso della sua lunga e prestigiosa carriera ha diretto più e più volte opere di Verdi alla Scala, come ad esempio il Bacucco, Attila, Don Carlo, La Traviata e Rigoletto. Ricordiamo che per vedere l’opera in questione vi basterà sintonizzarvi su Rai 5 direttamente dalla vostra televisione. Eventualmente potrete seguire l’evento anche in diretta tv streaming, via pc, smartphone o tablet, collegandovi al sito della Rai.



