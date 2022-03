Maccio Capatonda, fischietto di LOL 2 è un tormentone/ La replica dei suoni è comica

Maccio Capatonda è uno dei protagonisti più amati di LOL 2: il suo fischietto è diventato un vero e proprio tormentone. Il comico, in questa edizione del comedy-show che va in onda su Amazon Prime, ha sfoderato il gadget per dare vita a dei momenti di comica follia, riproducendo i suoni onomatopeici tipicamente utilizzati nei cartoni animati, come ad esempio quelli che accompagnano gli scivoloni e le cadute. È così che con questo relativamente semplice ma sicuramente originale accorgimento è riuscito a strappare non poche risate agli spettatori.

Il mondo del web, inevitabilmente, si è scatenato e come riportato da gqitalia.it, ha dato il via alla caccia allo strumento. In molti ambiscono ad avere il fischietto del comico. Esso non è altro che un semplice flauto in plastica, ma la sua particolarità è che ha annesso uno scovolino che se tirato riproduce appunto i suoni comici. Gli spettatori non hanno dovuto attendere molto, dato che in diversi e-commerce è già disponibile, persino in diverse colorazioni: dal blu all’arancione.

Maccio Capatonda, fischietto di LOL 2 è un tormentone: non è il primo

Il fischietto di Maccio Capatonda, sfoderato nel corso di LOL 2, è diventato un vero e proprio tormentone, ma non è certamente né il primo né tantomeno l’unico nato proprio nel comedy-show prodotto e trasmesso da Amazon Prime. Gli oggetti divenuti cult tra la prima e la seconda edizione del format sono stati davvero tanti, oltre che altrettanto comici. È il caso, ad esempio, del criceto parlante della Pozzolis Family, capace di registrare la voce e di riprodurla in una divertentissima versione stridula, mentre si dimena. E ancora dell’indimenticabile tubo di plastica di Frank Matano oppure degli iconici occhiali da sole di Posamen (o meglio di Lillo). Anche questa volta uno strumento, probabilmente, condurrà uno dei concorrenti verso la vittoria. Chi sarà?

