Maccio Capatonda, Lol 2 Chi ride è fuori/ Tra gag irriverenti e sketch imperdibili

Maccio Capatonda è tra i protagonisti di Lol 2 Chi ride è fuori, disponibile da oggi giovedì 24 febbraio su Prime Video. Si tratta di una nuova esperienza per comico di Vasto, che entra a far parte del cast di un comedy-show di grande successo. Il classe 1978 si appresta ad essere uno dei personaggi più attesi di questa nuova edizione, grazie anche al suo stile comico riconoscibile.

La sua comicità si basa infatti sulla parodia di comuni errori della lingua italiana, ma anche sulla creazione di personaggi bizzarri e goffi, che creano situazioni comiche e irriverenti. Nella produzione comica di Maccio Capatonda c’è anche una parte dedicata alla trasmissioni televisive, prese di mira attraverso la messa in scena di gag ironiche su pubblicità, tg e soap opere varie.

Maccio Capatonda approda a Lol 2 Chi ride è fuori: il suo personaggio promette bene

Il comedy-show prodotto da Endemol Shine Italy per Amazon Studios in cui viene eliminato chi ride è già stato registrato. E sarà disponibile su Prime Video in Italia da oggi, giovedì 24 febbraio, con le prime quattro puntate da 30 minuti l’una. Maccio Capatonda, come dicevamo, si appresta ad essere uno dei personaggi più interessanti della serie, grazie alla sua verve comica e al suo modus operandi sul set.

Lo abbiamo già visto all’opera in svariati contesti comici, dove con vari sketch e frasi pronunciate con un’enfasi oltremodo marcata, ha conquistato e coltivato un pubblico che lo ama, ritagliandosi uno spazio importante nel mondo dello spettacolo e della musica. Nel 2008 ha diretto e partecipato ai videoclip delle canzoni Parco Sempione e Ignudi fra i nudisti del gruppo Elio e le Storie Tese e Il topo mangia il gatto di Francesco Baccini. E’ anche comparso nel filmato della canzone Le gite fuori porta degli Amari nei panni di Mariottide.

