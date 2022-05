Mace ft. Venerus, Colapesce, Gemitaiz e Thiele/ Protagonisti al Concerto Primo Maggio: chi sono e carriere

Mace si esibirà sul palco del Concerto Primo Maggio 2022 insieme a Venerus, Colapesce, Gemitaiz e Thiele, in un featuring unico e straordinario. Il cantante sta realizzando molte collaborazioni insieme ad altri artisti ottenendo un grande successo tra il pubblico, dal momento che si tratta di cantanti molto amati dalle nuove generazioni, che, quindi, esibendosi insieme raggiungono un grande calore da parte del pubblico italiano.

Chi è Mace oggi protagonista al concerto Primo Maggio 2022?

Mace, nome d’arte di Simone Benussi, è nato a Milano il 9 luglio 1982 ed è un dj, un beatmaker e un produttore italiano. Si è dedicato, lungo l’arco della sua carriera, a produrre diversi brani per numerosi artisti italiani, suoi amici e colleghi, come Fabri Fibra, Marracash, John Thiele, Gemitaiz, Rkomi e lo stesso Venerus con cui si esibirà sul palco il Primo Maggio. Da solista ha realizzato due album in studio, uno nel 2007 intitolato Tilt con Blodi B e l’altro nel 2021 OBE; tre EP, nel 2013 Philly Love Affair EP, nel 2015 Love Songs EP e nel 2016 Purple EP; e, come abbiamo già accennato, un numero considerevole di produzioni con molti altri artisti. Conosciuto e seguito soprattutto dalle nuove generazioni, Mace realizza prevalentemente musica elettronica e trap.

Vicino a Mace troviamo Venerus

Venerus, invece, è un cantautore e polistrumentista italiano nato a Milano il 4 dicembre del 1992. Fin da giovane ha studiato musica, anche all’estero, per dedicarsi totalmente a questo mondo. Nel 2018 ha realizzato il suo primo EP intitolato A che punto è la notte, collaborando, già, con alcuni artisti italiani e riscuotendo un grande successo tra il pubblico. L’anno successivo realizza l’altro EP chiamato Love Anthem, e nel 2021 produce un album in studio, Magica musica e un album dal vivo, tratto dal cd appena prodotto e registrato durante il tour. Venerus e Mace hanno deciso di realizzare insieme diverse canzoni, tra cui: Senza fiato, Sindrome, Dal tramonto all’alba anche con Gemitaiz. Sono molto amati dai giovani e al concerto del Primo Maggio otterranno sicuramente un grande successo, dal momento che si esibiranno sul palco insieme anche a Colapesce, Gemitaiz e Thiele.

Colapesce da Musica Leggerissima al nuovo featuring

Tra gli artisti che hanno realizzato il featuring del brano che presenterà Mace, è presente anche Colapesce, cantante italiano conosciuto e amato soprattutto negli ultimi due anni dopo aver portato al Festival di Sanremo il brano Musica leggerissima, in coppia con Dimartino, ottenendo un enorme successo anche nei mesi successivi. Il brano, infatti, è fresco, originale e innovativo e trasporta chiunque lo stia ascoltando. Colapesce, nome d’arte di Lorenzo Urciullo, è nato a Solarino il 6 settembre 1983 ed è un cantante e polistrumentista italiano. Da poco è apparso anche in televisione nel programma Le Iene insieme a Dimartino e altri noti artisti. Colapesce ha iniziato la sua carriera musicale diventando il leader di un gruppo, gli Albanopower e, successivamente, del trio Tempestine, per poi approdare alla carriera da solista nel 2010, dandosi lo pseudonimo, nome derivante da una leggenda siciliana. Da quel momento ha realizzato quattro album in studio, il primo nel 2012 intitolato Un meraviglioso declino, seguito da Egomostro, Infedele e I mortali nel 2020 in collaborazione con Dimartino; quattro EP, chiamati Colapesce, Nove cover, Compendio infedele e Off the Beach; e numerosi singoli.

Si tratta di un artista originale e molto amato proprio per il fatto di presentarsi come un cantante innovativo, fresco, che ha qualcosa di diverso da dire e da cantare rispetto agli altri. Ha scritto anche alcuni brani per altri artisti, come nel 2019, che ha composto insieme a Levante e Dimartino il brano Lo stretto necessario, che poi la cantante ha cantato con Carmen Consoli. Al Festival di Sanremo, in coppia con Dimartino, non hanno vinto l’edizione, ma hanno conquistato un premio molto importante, cioè il Premio Lucio Dalla, che viene assegnato ogni anno durante il festival dalla sala stampa, ed è simbolo di riconoscimento e di apprezzamento nei confronti dell’artista e del brano che ha deciso di portare in gara. Altri suoi pezzi molto famosi e conosciuti sono sicuramente: Propaganda, Toy Boy, Luna Araba, Satellite, Totale, Cicale, Maledetti italiani, Restiamo in casa, Anche oggi si dorme domani, La distruzione di un amore e tanti altri.

Gemitaiz, il trionfo del rap

Gemitaiz, è un altro cantante presente nel featuring di Mace. Nome d’arte di Davide De Luca, Gemitaiz è un rapper e un produttore italiano, nato a Roma il 4 novembre 1988, molto amato dalle nuove generazioni, negli ultimi anni sta ottenendo un grandissimo successo grazie alle sue canzoni e ai suoi testi carichi di significato e di temi importanti. Per il momento durante la sua carriera ha realizzato cinque album in studio, a partire dal 2013 con L’unico compromesso fino ad arrivare al 2019 con Scatola nera realizzato con MadMan. Nel 2018 ha pubblicato una raccolta intitolata QVC Collection. Lo vedremo sul palco insieme agli altri artisti per cantare uno dei brani di OBE, l’ultimo album di Mace, realizzato insieme a tutti questi artisti diversi,

Chi è Joan Thiele?

L’ultima cantante che canterà con Mace è Joan Thiele, nome d’arte di Alessandra Joan Thiele, nata a Desenzano del Garda il 21 settembre 1992. La cantautrice ha realizzato già alcuni progetti che hanno riscosso un notevole successo. Nel 2018 ha pubblicato l’album in studio Tango, e l’anno successivo ha collaborato con Myss Keta, Elodie e Priestess per realizzare la nuova versione della canzone Le ragazze di Porta Venezia. Inoltre, ha prodotto due EP, il primo nel 2016 intitolato Joan Thiele e il secondo nel 2020 chiamato Operazione Oro. L’ultima sua collaborazione la ritroveremo sul palco del concertone del Primo Maggio. Infatti, nell’ultimo anno ha realizzato alcuni brani con Mace per il suo disco OBE, che oil cantante, appunto, presenterà in occasione del Primo Maggio cantando insieme a tanti artisti che lo hanno affiancato nella produzione di questo progetto.











