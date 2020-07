Machine Gun Kelly e Megan Fox stanno insieme/ Foto: “Ho aspettato l’eternità per te”

Machine Gun Kelly e Megan Fox non si nascondono più. Il rapper e la nota attrice stanno insieme e stavolta è stato proprio lui a confermarlo, pubblicando sul suo profilo Instagram una foto che li ritrae insieme, accompagnata da una didascalia che non lascia dubbi sull’entità del loro rapporto. “Ho aspettato l’eternità per ritrovarti”, ha scritto l’artista, all’anagrafe Colson Baker. Una storia d’amore che sta mandando i fan in trepidazione e che sarebbe nata qualche mese fa. La scintilla pare sia scoccata sul set del film Midnight in the Switchgrass. Solo pochi giorni fa la Fox, durante il podcast Give Them Lala … With Randall, aveva parlato proprio di questo nuovo amore, ufficializzando la relazione col rapper. Proprio in questa occasione, Megan ha raccontato anche il loro primo incontro.

Machine Gun Kelly e Megan Fox: la scintilla scoccata al primo incontro

“Ho chiesto: ‘chi interpreterà quel ruolo’. E mi hanno detto: ‘Oh, abbiamo appena preso Machine Gun Kelly’. – ha raccontato Megan Fox – Immediatamente mi sono detta ‘oh oh’. Perché sentivo che sarebbe successo qualcosa, ma non ero sicura di cosa. Sentivo solo, nel profondo della mia anima, che qualcosa ne sarebbe uscito da quello. E poi ci siamo incontrati sul set”. Quel primo incontro con Machine Gun Kelly ha subito smosso qualcosa in lei, tanto da dichiararlo direttamente al rapper: “Nell’esatto secondo in cui mi sono trovata in una stanza con lui, gli ho detto ciao e l’ho guardato negli occhi, sapevo che era quello che io chiamo una fiamma gemella. Invece di anima gemella, una fiamma gemella è dove un’anima trascende in un livello così alto che può essere divisa in due diversi corpi allo stesso tempo.” ha ammesso l’attrice, per poi concludere “Quindi siamo due metà della stessa anima. Gliel’ho detto immediatamente, perché l’ho sentito subito.” Ricordiamo che Megan Fox, pochi mesi fa, ha chiuso la sua lunga relazione con l’ex marito Brian Austin Green.

Visualizza questo post su Instagram waited for eternity to find you again … 🔪💫❤️🔪 Un post condiviso da the Blonde Don (@machinegunkelly) in data: 28 Lug 2020 alle ore 10:38 PDT





