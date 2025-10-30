In Francia la fiducia per Macron è ai minimi storici: secondo gli ultimi sondaggi di Le Figaro, solo l'11% dei cittadini approva il suo operato

Peggiora – verrebbe da dire: a vista d’occhio – il gradimento per l’attuale presidente francese Emmanuel Macron, saldamente ancorato alla sua poltrona presidenziale nonostante da un anno a questa parte fatica a mettere insieme una squadra di governo che sappia guidare il paese: una situazione che – secondo gli ultimissimi dati raccolti da Le Figaro e dall’istituto di sondaggi Verian – ha portato Macron al pari dell’ex presidente François Hollande, ricordato come uno dei presidenti meno apprezzati della Francia repubblicana.

Partendo dai pessimi dati di Macron, vale la pena ricordare che solamente lo scorso 2 ottobre – con dati raccolti nella settimana precedente – il presidente aveva raccolto un misero 16% di consensi nell’elettorato generale, piuttosto basso ma ancora distante dal minimo storico di Hollande e (peraltro) in crescita di un punto rispetto a settembre: quella che poteva sembrare una timida risalita, però, è stata presto offuscata dai dati diffusi proprio in queste ore dal Figaro.

La fiducia per Macron ai minimi: cresce ancora Jordan Bardella, approvato dal 45% degli elettori

Macron, infatti, attualmente sembra godere di appena l’11% di consensi e fiducia da parte dell’elettorato generale francese, pari a quanto ottenne Hollande alla fine del suo mandato, mentre i dati macroniani finiscono per riflettersi anche sulla (precedentemente solida) base politica: sono, infatti, il 71% dei simpatizzanti del Renaissance – ovvero il suo stesso partito – a giudicare positivamente le sue performance; mentre il gradimento da parte degli elettori di Ensemble è sceso al 53% (4 punti in meno rispetto a settembre) e ancora più netto – addirittura 8 punti – è il calo tra gli elettori Repubblicani, dei quali solo il 14% approva Macron.

Leggermente meglio – se paragonata a quella di Macron – la fiducia per il nuovo Primo ministro (ancora senza squadra) Sébastien Lecornu che secondo il barometro di Le Figaro ha guadagnato cinque punti in un mese passando dal 21 di ottobre al 26% di novembre: una crescita sostenuta soprattutto dalla sua base politica (che gli conferisce il 75% di fiducia) e dai socialisti (34 per cento, cresciuto di 14 punti); ma è positiva anche la ripresa dei consensi tra i Repubblicani, passati dal 37% al 49%.

Vanno decisamente meglio, invece, i possibili futuri contendenti dello scranno presidenziale di Macron con un ormai fortissimo Jordan Bardella per conte del Rassemblement national che è salito al 45% di consensi generali – fortemente spinti dagli elettori di estrema destra (87%) e da quelli di destra (51%), ma meno dai centristi (26%, seppur in crescita) – e un leggermente meno forte Bruno Retailleau che ha perso quattro punti, ma viaggia sull’ordine del 27% di consensi.