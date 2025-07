Emmanuel Macron e François Bayrou guidano l'esecutivo più impopolare della storia francese: secondo un sondaggio viaggiano sul 38%

Secondo un recentissimo sondaggio condotto dall’istituto IFPO – ovvero l’Istituto francese dei sondaggi d’opinione – la coppia composta da Emmanuel Macron e François Bayrou è la più impopolare della Quinta repubblica francese, almeno da quando esiste il barometro politico stilato dell’istituto: il Presidente, infatti, ha toccato proprio in questo periodo il suo minimo storico; mentre il suo Primo ministro – subentrato da pochissimo a Barnier – se la passa ancora peggio.

MIGRANTI E CAOS LIBIA/ Nuova sfida per il governo Meloni, replicare il modello Tunisia prima che sia tardi

Nel dettaglio dei dati raccolti da IFPO con il supporto di JDD, emerge chiaramente che attualmente – secondo l’opinione di mille elettori rappresentativi per classe d’età e ceto sociale, intervistati tra il 16 e il 17 luglio – Macron gode del 19% di popolarità, superando di pochissimo François Hollande che con il suo 13% registrato nell’autunno del 2014 resta (per ora?) il Presidente in assoluto meno apprezzato della storia francese.

RIARMO UE/ Macron-Starmer, il patto nucleare che “piace” alla Germania e smonta l’Europa a 27

Il confronto, però, si fa impietoso quando si aggiungono all’equazione anche Manuel Valls (ex Primo ministro di Hollande) e François Bayrou (attuale Primo ministro): se nel primo caso, infatti, la popolarità era del 38% portando il totale della coppia a un comunque positivo 51 per cento; nel secondo caso si parla di un misero 18% con un totale che sfiora appena il 37% di favore da parte della popolazione e proprio questo è il più basso della storia della Quinta repubblica francese.

Il sondaggio: “Macron accusato dell’eccessivo debito, Bayrou visto come un elitario che non ha mai lavorato”

Insomma, Macron attualmente viaggia al 19% di favore da parte della popolazione e si tratta della prima volta del 2017 a questa parte che scende sotto la soglia simbolica del 20: durante la famose proteste dei Gilet gialli, infatti, si attestò comunque sull’ordine del 23% e solamente quest’anno – dopo aver cacciato Barnier – è sceso sotto quella soglia, toccando il 21% di apprezzamento; mentre a poco è servita quella misera ripresa fino al 28% garantita dall’arrivo di Trump alla Casa Bianca.

Caos Francia, Bayrou taglia 5 miliardi della Sanità/ Ridotte spese patologie lunghe: “si rischia catastrofe”

Interessante, peraltro, notare che l’apprezzamento per Macron è calato a picco anche nel suo stesso elettorato (specialmente tra coloro che l’hanno votato nel 2022) nel quale ha perso 12 punti percentuali arrivando al 49% generale; mentre non sembra piacere neppure alla classe dirigenziale (-8%) e men che meno a quei proprietari d’azienda (-18%) che fino a pochissimi anni fa lo vedevano come un loro pari degno di fiducia.

La percezione generale dell’elettorato francese è che Macron sia la principale causa del debito, accusato – secondo il sondaggio – di star distruggendo “coscientemente” il paese e la sua economica; mentre dal conto di Bayrou (che dietro di sé ha una schiera di insoddisfatti dell’82%, dei quali il 50% si professano “molto insoddisfatti”), la principale critica è rivolta alle sue politiche lavorative – citiamo, per esempio, l’eliminazione di due giorni di festa e il passo indietro sulla quinta settimana di ferie pagata – che lo fanno apparire come una persona che “non ha mai dovuto fare uno sforzo”.