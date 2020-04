Macron come Conte, scontro in Francia su Recovery bond/ Puntavano su Eurobond ma…

Pubblicità

Il dibattito sulla solidarietà europea non è acceso solo in Italia, ma anche in Francia. Qui si sta consumando un duro scontro tra “macronisti” e sinistra, che si accusano a vicenda di aver votato contro la mutualizzazione del debito europeo per affrontare la crisi legata al coronavirus. Al centro della polemica ci sono i Coronabond, lo strumento con cui l’Ue prenderebbe in prestito centinaia di miliardi di euro sui mercati finanziari per aiutare gli Stati europei durante l’emergenza coronavirus e finanziare i futuri piani di ripresa economica. Si tratta di uno strumento impensabile fino a qualche settimana fa ma l’Ue il 23 aprile lo ha accettato in linea di principio. Il presidente francese Emmanuel Macron lo rivendica come un grande risultato, visto che il suo predecessore François Hollande non era riuscito a convincere la cancelliera tedesca Angela Merkel a procedere con gli Eurobond per rispondere alla crisi del 2012. La sinistra francese però, come riportato da Le Monde, ritiene che i Coronabond non abbiano nulla a che fare con gli Eurobond che la Francia auspicava di ottenere. Ne è nato uno scontro che non ci sembra poi tanto diverso dal duro dibattito che si è sviluppato in Italia dopo che la Lega ha votato contro i Coronabond in Europa.

CORONABOND E RECOVERY BOND, SCONTRO IN FRANCIA

Quello tra Coronabond ed Eurobond è un problema “semplicemente” semantico? Se lo chiede Le Monde, che ha dedicato un ampio approfondiemnto al tema. I Coronabond verso cui si sta orientando l’Ue sono anche noti come Recovery bond, le obbligazioni emesse dal Recovery fund, che però sono diversi dagli Eurobond “tradizionali”. Nel primo caso la condivisione del rischio è comune solo per quanto riguarda il debito futuro, mentre con gli Eurobond ci sarebbe la mutualizzazione del debito futuro e anche pregresso. Con i Recovery bond, dunque, non ci sarebbe una vera mutualizzazione sui debiti del passato, come auspica il “fronte del Nord” (Germania, Olanda, Austria, Svezia e Finlandia), da sempre contrario ad una classica condivisione degli oneri legati ai debiti. La differenza non è dunque formale, ma sostanziale, perché con i “classici” Eurobond non ci sarebbe la necessità di fissare un tetto. Un’altra grande differenza è rappresentata dal fatto che con i classici Eurobond i governi intascano direttamente le risorse per spenderle come vogliono. Con i Recovery bond, invece, una parte del denaro potrebbe essere usata dall’Ue per aiutare i settori economici in difficoltà o per finanziare gli investimenti per la ripresa economica. Il resto verrebbe restituito agli Stati o alle zone più colpite dall’emergenza coronavirus. Ma resta da capire quanto e a quali condizioni.

MACRON E CONTE, FRONTE COMUNE

Il timore secondo Le Monde è che l’Ue imponga requisiti di austerità e riforme in cambio del suo aiuto, mentre in Francia si vuole canalizzare il denaro a seconda delle priorità, guarda caso proprio come si intende fare in Italia. Anche perché la differenza tra Recovery bond ed Eurobond riguarda pure l’impatto a lungo termine sulle finanze pubbliche. Con gli Eurobond infatti i governi europei aumenterebbero il debito nazionale accendendo nuovi prestiti, invece per i Recovery bond ciò non è ancora chiaro. Il “fronte del Nord” non a caso spinge per fare in modo che gli aiuti vengano dati sotto forma di prestiti da rimborsare. Ma questo per Emmanuel Macron, così come Giuseppe Conte, non risolve il problema di fondo. Entrambi sostengono che gli aiuti debbano essere dati a fondo perduto. Così non aumenterebbero il debito dei Paesi che ne dovessero beneficiare. Questo conferma che Coronabond e Recovery bond hanno lo stesso obiettivo, ma implicazioni diverse. Eppure potrebbero essere usati in modo complementare.

MACRON COME CONTE, RECOVERY BOND UNA VITTORIA A METÀ…

Ed è così che arriviamo allo scontro politico che si sta consumando in Francia. Allora perché i “macronisti” non hanno votato a favore dell’emendamento della sinistra europea che proponeva di aggiungere un riferimento agli Eurobond nel documento del Parlamento europeo? Stando a quanto ricostruito da Le Monde, l’ipotesi è che così si sarebbe rotto il fragile compromesso raggiunto tra i leader europei per i Recovery bond. Così però gli eurodeputati francesi di sinistra si sono convinti a votare contro il testo nel suo complesso, ritenendolo insufficiente. Manon Aubry di France Insoumise ha citato proprio l’Italia, che ha un debito altissimo, come esempio per dimostrare la necessità di dotare gli Stati membri di strumenti adeguati. «Preferiamo che l’Ue si indebiti per trasferire i soldi ai Paesi e ai settori più colpiti dalla crisi e per investire insieme in tutta Europa». A prescindere da come andranno le cose, questo dibattito conferma una cosa che abbiamo imparato bene in Italia: che le caratteristiche degli strumenti contano più dei nomi che diamo agli stessi.



