Macron: “La Francia ridurrà truppe in Africa”/ “Nessun ritiro, solo riorganizzazione”

Macron: “No al ritiro in Africa ma…”

Il presidente francese Emmanuel Macron ha parlato della presenza delle truppe militari in Africa in vista di un tour in Gabon, Angola, Congo Brazzaville e Repubblica democratica del Congo. Il capo dell’Eliseo ha parlato di una “notevole riduzione” della presenza delle truppe in Africa, avvertendo che “non vuole essere un ritiro” ma solamente una riorganizzazione. Il presidente ha affermato: “Il cambiamento avverrà nei prossimi mesi con una notevole riduzione dei nostri numeri e una maggiore presenza in queste basi dei nostri partner africani”

SPILLO/ Prodi vs Biden: quello scontro transatlantico fra "cattodem"

Come sottolineato da Macron, questa “Riorganizzazione… Non vuole essere un ritiro”. Il presidente ne ha parlato dopo l’uscita delle truppe francesi da Mali e Burkina Faso. Il presidente francese ha spiegato: “Rimarremo ma con un’impronta ridotta… Faremo più addestramento, più equipaggiamento e migliore accompagnamento” delle truppe locali, che verranno gestite in base alle loro esigenze.

DA DRAGHI A MELONI/ La continuità italiana che Francia e Germania non hanno mostrato

La strategia della Francia

L’Africa, come sottolineato da Macron, non è “un terreno di competizione” e per questo motivo ha bisogno di una relazione “più equilibrata”. Il presidente ha presentato così la sua nuova strategia, annunciando un “nuovo partenariato” con i Paesi africani. “Dalla sfida della sicurezza climatica alla sfida demografica con i giovani che stanno arrivando e ai quali dobbiamo offrire un futuro per ognuno degli Stati africani” ha spiegato ancora il campo dell’Eliseo.

Macron ha invitato a “consolidare Stati e amministrazioni, investendo in modo massiccio nell’istruzione, salute, lavoro, formazione, transizione energetica”. Il presidente ha anche sottolineato che è necessario mostrare “profonda umiltà di fronte a quanto si sta giocando nel continente africano”. Si tratta di “una situazione senza precedenti nella storia”, con “una somma di sfide da capogiro”.

SUSANNA VIANELLO, FIGLIA DI WILMA GOICH/ "La mia colonna. Mi ha lasciato un regalo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA