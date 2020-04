Macron, messaggio alla nazione/ Coronavirus Francia: diretta video streaming

Coronavirus in Francia, messaggio alla nazione di Emmanuel Macron: oggi, giovedì 9 aprile 2020, il presidente prenderà la parola alle ore 20.00 per fare il punto della situazione sull’emergenza sanitaria. Ieri è stata superata quota 10 mila decessi in tutto lo Stato e si viaggia verso un’estensione del periodo di quarantena: secondo il presidente del Consiglio scientifico, le misure restrittive resteranno in vigore ancora per «diverse settimane». E anche Parigi sta facendo i conti con le difficoltà economiche causate dallo stop alle attività produttive: il primo ministro Philippe ha spiegato come l’impatto «sarà considerevole», anche se è ancora troppo presto per valutarlo.

Un’indicazione è arrivata direttamente dalla Banca di Francia: bisogna risalire al maggio del 1968 – tempi di scioperi massicci – per trovare un calo trimestrale dello stesso ordine di grandezza. Il Pil della Francia è sceso del 5,3%, che potrebbe aumentare dell’1,5% con un aumento dei giorni di quarantena e, dunque, di stop delle attività produttive. Diversi, quindi, i temi che tratterà Emmanuel Macron nel suo messaggio alla nazione: per seguire la diretta video streaming basterà collegarsi sulla sua pagina di Youtube (clicca qui) o sulle principali reti televisive transalpine.

CORONAVIRUS FRANCIA, MESSAGGIO ALLA NAZIONE DI EMMANUEL MACRON

Non è da escludere che Emmanuel Macron torni sulle polemiche che lo hanno travolto nelle scorse ore per quanto accaduto a Pantin. Come spiegato dalla stampa transalpina, il presidente si è recato presso un centro medico per testimoniare vicinanza ai contagiati ed allo staff sanitario, ma prima di mettersi in cammino in una strada pubblica ha rimossola mascherina di protezione nonostante la folla presente nelle vicinanze. Ed anche questo punto ha sollevato un polverone: secondo i più critici, il numero uno di En Marche! avrebbe alimentato la formazione di un assembramento. Dura la presa di posizione di Marine Le Pen: «A Pantin, abitanti raggruppati senza alcun rispetto del confinamento né della distanza di sicurezza, e questo davanti al presidente della Repubblica. È assolutamente costernante». Insomma, oltre alle difficoltà per l’emergenza coronavirus, il cao dello Stato francese deve fare i conti con qualche uscita a vuoto…



