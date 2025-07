Emmanuel Macron riconoscerà lo Stato della Palestina: l'annuncio del francese scatena l'ira di Israele che denuncia il riconoscimento al terrorismo

Si è già creato un vero e proprio caso diplomatico attorno all’annuncio fatto in queste ore dal presidente francese Emmanuel Macron della sua imminente intenzione di riconoscere formalmente lo Stato della Palestina per cercare di dare una svolta alle complesse – recentemente tracollate per l’ennesima volta – trattative sulla pace tra Gaza e Israele: un annuncio che, ovviamente, non è stato ben accolto da Tel Aviv con i principali ministri che hanno aspramente criticato Macron.

"Brigitte è nata uomo", Macron denuncia l'influencer Candace Owens per diffamazione/ "È teoria del complotto"

Partendo proprio dall’annuncio fatto dal presidente francese, sui suoi profili social Emmanuel Macron ha confermato che in occasione della prossima Assemblea generale delle Nazioni Unite previsa per il mese di settembre, farò il “solenne annuncio” dell’intenzione di riconoscere formalmente lo Stato di Palestina: Parigi, insomma, seguirebbe l’esempio di Spagna, Irlanda e Norvegia che già allo scorso anno riconoscono il diritto palestinese all’esistenza; unitamente a buona parte del mondo arabo, di quello orientale, latino e africano.

Macron al 19% di popolarità, Bayrou al 18%/ IFPO: "L'esecutivo con i dati più bassi della storia francese"

Il motivo per il riconoscimento – ha spiegato Macron – sarebbe legato alla necessità di “porre fine alla guerra a Gaza e portare soccorso alla popolazione civile”, ristabilendo l’ordine pacifico nell’intero Medio Oriente; fermo restando che nel frattempo sarà anche necessario “garantire la smilitarizzazione di Hamas” e imporre ai palestinesi il pieno “riconoscimento di Israele” in un’ottica che tuteli innanzitutto la “sicurezza di tutti nella regione”.

Come dicevamo già prima, ovviamente l’annuncio di Macron non è stato affatto ben accolto da Tel Aviv con il ministro alla Giustizia di Israele – Yariv Levin – che per primo ha accusato il presidente francese di fornire un “aiuto diretto al terrorismo”, definendo la decisione una vera e propria vergogna e minacciando di “applicare la sovranità israeliana” anche sull’intera Cisgiordania, già largamente occupata da Tel Aviv da decenni.

MIGRANTI E CAOS LIBIA/ Nuova sfida per il governo Meloni, replicare il modello Tunisia prima che sia tardi

Dal conto suo, il titolare al dicastero della Difesa di Israele – Israel Katz – ha accusato Macron di arrendersi “al terrorismo” e di ignorare la necessità di Tel Aviv di ottenere supporto “in questo momento di prova”, sostenendo che in ogni caso “non permetteremo la creazione di un’entità palestinese” con il rischio che mini “il nostro diritto storico alla Terra di Israele”; mentre il premier Benjamin Netanyahu ha definito la scelta di Macron un premio “al terrorismo”, condannando “fermamente” il riconoscimento dello stato palestinese.

Consistent with its historic commitment to a just and lasting peace in the Middle East, I have decided that France will recognize the State of Palestine.

I will make this solemn announcement before the United Nations General Assembly this coming September.… pic.twitter.com/VTSVGVH41I

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 24, 2025