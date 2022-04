Macron, video lancio pomodori al mercato Cergy/ “Presidente di tutti” poi contestato

Emmanuel Macron contestato alla sua prima apparizione pubblica da presidente della Francia rieletto. La prima uscita non è andata bene, dunque, al neo presidente che, durante una visita nell’hinterland di Parigi, è stato presto di mira con un lancio di pomodori. Era in visita a Cergy e stava chiacchierando con i residenti che gli andavano incontro. La scena è stata ripresa dalla tv Bfmtv e mostrano Macron nelle stradine affollate di un mercato nella prefettura di Val-d’Oise. Il capo dello Stato francese non è stato colpito, un passante invece sì. Il servizio di sicurezza ha subito coperto il presidente rieletto, aprendo un ombrello sopra la sua testa. Subito dopo la passeggiata di Macron è ripresa.

Ma non sono mancati attimi di paura, perché inizialmente non si è subito compreso che l’attacco fosse di pomodori. Macron stava visitando l’area anche per mostrare il suo impegno ad ascoltare tutti, visto che solo il 23,7% qui lo aveva scelto al primo turno. «Sono venuto a dire che ho sentito le voci di tutti e che continuerò ad essere impegnato con i quartieri che sono più in difficoltà … ogni giorno», aveva detto prima che venisse contestato.

ATTIMI DI PAURA AL MERCATO DI CERGY

Durante il lancio di pomodori contro Emmanuel Macron si sono levate delle urla. Sono stati attimi concitati, nei quali il servizio di sicurezza ha aperto in tempo l’ombrello sul capo dello Stato francese per proteggerlo dal lancio. Era arrivato poco dopo le 11, ha cominciato a parlare con diversi residenti e negozianti, ascoltando in silenzio gli interlocutori. Si è anche prestato a qualche selfie, è stato accolto al grido di «presidente», sebbene chi abbia raccolto più voti qui sia stato Jean-Luc Mélenchon al primo turno, ma un’ora dopo l’inizio della visita è stato preso di mira da alcuni contestatori.

Due le persone colpite: un passante e un uomo della sicurezza del presidente francese. Del resto, subito è scattata la solita procedura: la squadra di protezione ha stretto il cordone di sicurezza e aperto l’ombrello, poi il perimetro è stato messo in sicurezza. Quindi, Emmanuel Macron, anziché terminare subito la sua visita, ha deciso di portarla a termine.

Emmanuel Macron ciblé par un jet de tomates lors de son déplacement à Cergy pic.twitter.com/3J0hXIZSRP — BFMTV (@BFMTV) April 27, 2022













