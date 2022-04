Macron vs Le Pen, dibattito ballottaggio Elezioni Francia 2022/ Diretta tv: le regole

ELEZIONI FRANCIA 2022: DIRETTA VIDEO DIBATTITO IN TV TRA MACRON E LE PEN

5 anni dopo sono ancora Emmanuel Macron e Marine Le Pen a contendersi i risultati del ballottaggio alle Elezioni Presidenziali di Francia: a 4 giorni dal secondo turno (previsto per domenica 24 aprile 2022), ecco il tanto atteso dibattito in diretta tv dove i “duellanti” si contenderanno a colpi di polemiche, attacchi e slogan gli ultimi appelli utili per convincere i francesi a votare per loro.

Appuntamento questa sera, mercoledì 20 aprile, alle ore 21 con la diretta tv su Tf1 e France 2, mentre in Italia sarà il canale all news Rai News24 a ospitare l’approfondimento su “Le debate” francese, con diretta video streaming integrale sul sito online. Nel 2017 Marine Le Pen era arrivata esausta al dibattito in tv pre-ballottaggio, per i tanti impegni elettorali raccolti in pochi giorni, così da risultare nettamente meno incisiva dell’avversario: negli ultimi due giorni invece la leader di “Rassemblement National” si è ritirata in “esilio” per prepararsi al meglio e lanciare la stoccata giusta al Presidente uscente, carico per il vantaggio dl primo turno. Si riparte infatti dal 27,9% ottenuto dal leader di REM al primo turno, contro il 23,2% di Le Pen: obiettivo di questo dibattito televisivo è quello però, per entrambi di convincere il 50% dei francesi che non hanno votato per i due candidati alla poltrona dell’Eliseo. Nel dibattito del 2017 tanto Macron quanto Le Pen diedero vita ad una sorta di “resa dei conti” che non piacque particolarmente al pubblico francese: stante la posta in palio e il livello di tensione tra le due coalizioni (caos guerra, Nato, Putin, sanzioni e sicurezza) il rischio è anche il dibattito tv di questa potrebbe risultare più un “ring” politico che non un confronto su diversi temi.

MACRON VS LE PEN: LE REGOLE E I TEMI DEL DIBATTITO TV

Veniamo ora alle peculiari regole stilate per tempo dai conduttori del dibattito tv per le Elezioni Presidenziali Francia 2022: la diretta su Tf1 e France 2 vedrà la presenza di due giornalisti, uno che lavora per il servizio pubblico e l’altro per un canale privato.

Avranno a disposizione 2 ore e mezza per le domande/risposte serrate di Emmanuel Macron e Marine Le Pen: la candidata di “Rassemblement National” sarà alla destra del teleschermo, Macron alla sinistra (posizione ribaltata rispetto al 2017), con un tempo fisso di 1 minuto e 30 secondi per ogni risposta. Potere d’acquisto dei francesi sicurezza, giovani, attualità internazionale, competitività, ambiente, modello sociale del paese, governance: questi sono i temi, nell’ordine presentato, di cui Le Pen e Macron si sfideranno in vista del ballottaggio. La figlia di Jean Marie Le Pen ha chiesto e ottenuto di vietare inquadrature sugli appunti quando il candidato non è interpellato – dettaglio che le aveva attirato non poche critiche cinque anni fa. Nel 2017 dopo il dibattito tv, Macron vinse il ballottaggio con il 66% di preferenze contro il 34%: ad oggi i sondaggi danno la distanza ben più assottigliata, con il Presidente uscente al 54-56% contro il 43,5-46% di Marine Le Pen. Secondo quanto riportato dall’editoriale sul “grande confronto” di Francia da “Le Figaro”, «Emmanuel Macron e Marine Le Pen cercheranno piuttosto di suscitare il minor rifiuto possibile. Sarà rifiuto contro rifiuto. Certo, i due candidati incarnano anche due France totalmente opposte. Ma la mancanza di amore – per non dire l’odio – ispirata dai leader politici oggi è tale che si vota più per bloccare che per convinzione».

