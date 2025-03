Madagascar 2, film su Italia 1 diretto da Eric Darnelle e Tom McGrath

Sabato 29 marzo 2025, andrà in onda, in prima serata su Italia 1, alle ore 21:20, il secondo capitolo dell’amatissima saga di Madagascar, intitolato Madagascar 2.

Si tratta di un progetto prodotto dalla DreamWorks Animation e distribuito dalla Universal Pictures nel 2008, che vede alla regia i film maker Eric Darnell e Tom McGrath, che avevano già lavorato in coppia nel precedente capitolo. La colonna sonora è invece composta da Hans Zimmer, uno tra i più grandi compositori degli ultimi anni, firma delle musiche di capolavori quali Il Re Leone (1995) e Dune (2022).

I doppiatori originali di Madagascar 2 sono ancora una volta Ben Stiller/Alex; Chris Rock/Marty; David Schwimmer/Melman e Jada Pinkett Smith/Gloria. Il doppiaggio italiano, invece, subisce alcune modifiche rispetto al capitolo precedente, infatti se è vero che la coppia comica composta da Ale e Franz ritorna per dare voce rispettivamente ai personaggi di Alex e Marty, in questa occasione Melman è doppiato da Roberto Gammino (mentre in Madagascar aveva la voce di Fabio De Luigi) e Gloria è doppiata da Chiara Colizzi (in precedenza, invece, da Michelle Hunziker).

La trama del film Madagascar 2: ritorno alle origini

Madagascar 2 si apre con una finestra sul passato, quando il leone Zuba cercava di insegnare come combattere al suo piccolo Alakay, anche se il cucciolo non riesce a pensare ad altro che a ballare. Purtroppo, durante lo scontro tra Zuba e il suo rivale Makunga per il titolo di esemplare alfa del branco, Alakay viene catturato da una banda di bracconieri e separato per sempre dai suoi cari.

Il piccolo raggiunge l’immensa metropoli di New York e diventa uno degli ospiti dello zoo della città con la nuova identità di Alex. Giorno dopo giorno riesce a trovare nuovi amici, tra cui l’ipocondriaca e nevrotica giraffa Melman, la divertente e strampalata zebra Marty e la simpatica ed esuberante ippopotama Gloria.

Torniamo ai giorni nostri e i quattro amici, dopo un periodo sull’isola di Madagascar, sono pronti a tornare nella Grande Mela grazie all’aiuto del super talentuoso gruppo di pinguini. Con loro, anche in questa occasione, re Julien e il suo braccio destro Maurice, oltre che il dolce Mortino. Il viaggio, però, non va come avevano immaginato e, dopo avere terminato il carburante, precipitano in territorio africano.

I protagonisti hanno così l’opportunità per la prima volta di vedere cosa significa vivere davvero nel proprio habitat naturale e conoscono altri loro simili, mentre Alex riesce a ritrovare la sua famiglia. Ben presto quella che in apparenza sembrava un’esperienza indimenticabile svelerà anche degli aspetti negativi che porteranno i nostri quattro amici a riflettere davvero sul loro futuro.