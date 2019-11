Madagascar 2/ Video, su Italia 1 il film d’animazione di Tom McGrath e Eric Darnell

Madagascar 2 andrà in onda su Italia 1 nella prima serata di oggi, sabato 16 dicembre, dalle ore 21.20. Si tratta di un film d’animazione del 2008 scritto e diretto da Tom McGrath (Baby boss, Megamind, Shrek terzo) e Eric Darnell (Z la formica, Crow – The legend, Gas planet), che avevano già diretto il primo capitolo della serie. Nella versione italiana i protagonisti sono doppiati da Ale e Franz (Il peggior Natale della mia vita, Tutti gli uomini del deficiente, Un boss in salotto). La colonna sonora è stata composta dal Premio Oscar Hans Zimmer (Il gladiatore, Il re leone, Pirati dei Caraibi – La maledizione del forziere fantasma). Il film è stato prodotto dalla Dreamworks Animation e distribuito in Italia da Universal Pictures.

Madagascar 2, la trama del film

Ecco la trama di Madagascar 2. Alakay è un leoncino che vive in Kenya con il padre, Zuba, il maschio alfa del suo branco. Il piccolo cade però vittima dei bracconieri e finisce allo zoo di New York, dove viene rinominato Alex. Passano gli anni e Alex diventa il beniamino e la mascotte dello zoo. Alex però si trova ora naufrago, ormai da un anno, in Madagascar, a seguito degli eventi narrati nel primo film della saga. Durante i mesi trascorsi in Africa però i pinguini, giunti dallo zoo insieme ad Alex e i suoi amici, Melman la giraffa, Marty la zebra e Gloria l’ippopotamo, sono riusciti a riparare un vecchio aereo precipitato da tempo. Il gruppo parte quindi in volo, con l’intenzione di tornare a New York, portando con loro Julien, il re dei lemuri, e tutta la sua corte. Poco dopo la partenza però l’aereo precipita e gli animali finiscono per separarsi in due gruppi. Julien e il suo consigliere Maurice si trovano rapidamente a governare su una colonia di fenicotteri. Alex invece trova un branco di altri leoni, e dopo avere iniziato a lottare cn il capobranco i due scoprono di avere una voglia molto simile. Ben presto Alex si rende conto di avere ritrovato il suo vecchio branco e che il leone con cui stava per combattere è in realtà Zuba, suo padre. Alex però viene coinvolto dalle trame di Makunga, leone malvagio che tenta di usurpare il ruolo di capobranco a Zuba. Ben presto padre e figlio vengono esiliati dagli altri leoni e si trovano abbandonati a loro stessi nella Savana.

