Madagascar 3 – Ricercati in Europa, film su Italia 1 diretto da Eric Darnell e Tom McGrath

Sabato 5 aprile 2025, andrà in onda, in prima serata su Italia 1, alle ore 21:20, il terzo e ultimo capitolo dell’amatissima saga d’animazione Madagascar dal titolo Madagascar 3 – Ricercati in Europa. Questo progetto DreamWorks è stato prodotto nel 2012 e vede il ritorno alla regia di Eric Darnell e Tom McGrath, già responsabili dei due precedenti lungometraggi, affiancati da Conrad Vernon, che nei primi due film della saga aveva collaborato come doppiatore. Anche in questa occasione la colonna sonora è nelle mani di Hans Zimmer, compositore di fama internazionale, responsabile delle musiche dell’intera saga.

Per quanto riguarda il doppiaggio originale, i quattro protagonisti (Alex, Marty, Melman e Gloria) hanno nuovamente la voce di alcuni grandi volti del mondo dello spettacolo statunitense, ovvero: Ben Stiller (Tutti pazzi per Mary, Ti presento i miei, Zoolander…); Chris Rock (Beverly Hills Cop II – Un piedipiatti a Beverly Hills II, Arma letale 4, Un weekend da bamboccioni 2…); David Schwimmer (Friends, Will & Grace, American Crime Story…); Jada Pinkett Smith (Il professore matto, Scream 2, The Matrix Revolutions…). Anche il doppiaggio italiano vede la riconferma del duo comico composto da Ale e Franz, oltre che di Roberto Gammino e Chiara Colizzi (che già a partire da Madagascar 2 hanno sostituito rispettivamente Fabio De Luigi e Michelle Hunziker).

La trama del film Madagascar 3 – Ricercati in Europa:

Madagascar 3 – Ricercati in Europa riprende le avventure dei nostri quattro amatissimi amici, che da tempo sono scappati dallo zoo di New York. Alex, Marty, Melman e Gloria hanno iniziato una nuova vita in Africa ma, in occasione del compleanno del leone, una rappresentazione con il fango della Grande Mela risveglia la nostalgia di questa città.

I protagonisti decidono, così, di ritornare al loro zoo ma, per poterlo raggiungere, devono prima arriva a Monte Carlo, dove si è stabilito il team di pinguini, che è diventato ricercato in tutta Europa a causa di una serie di guai. Il viaggio sarà ricco di avventure e riuscire a partire per gli Stati Uniti sarà molto più complicato di quanto avevano immaginato, riusciranno a portare a termine il loro piano?

